E' finita da poco la gara pareggiata fra Inter e Atalanta per 1 a 1 ma le polemiche che si sono accese dopo l'arbitraggio di Manganiello stanno proseguendo sui social. Nel dettaglio, a far discutere sono due episodi avvenuti nello stretto giro di pochi minuti, il gol del pareggio segnato dai bergamaschi, sul quale Chivu e soci reclamano per un presunto fallo di Sulemana ai danni di Dumfries, e un calcio di rigore non fischiato ai danni di Frattesi per un colpo subito da Scalvini. Due casi di cui ha voluto scrivere sul proprio account X lo speaker radiofonico Edoardo Mecca.

Inter-Atalanta, Mecca commenta gli episodi: 'Quello subito da Dumfries non è mai fallo'

Mecca ha quindi scritto un suo primo pensiero, analizzando entrambi gli episodi andati in scena in Inter-Atalanta: "Dal mio punto di vista su Dumfries mai è fallo, su Frattesi in un calcio normale mai è fallo ma visti i rigorini/rigorilli/rigoronzi che sono stati dati, si poteva dare. È anche vero che sarebbe ora di smettere di punire dei mezzi falli. Mi spiace solo per Stramaccioni perché l’ho sentito sinceramente scosso durante la telecronaca".

Mecca è poi sceso nel dettaglio del rigore non concesso a Frattesi sul contatto con Scalvini: "Si lanciano entrambi sul pallone e Frattesi arriva prima. L’impatto è leggero.

I difensori secondo le regole attuali dovrebbero giocare con gli arti tagliati. Poi che si potesse dare, visti i mezzi rigori che sono stati dati fino ad oggi, è un altro discorso. Ma questi per me non sono rigori".

Inter, le parole di Mecca accendo la discussione

Le parole di Mecca in pochi minuti hanno scatenato tantissimi utenti su X che seguono lo speaker: "Chi ha giocato un minimo a pallone sa bene che non avrebbe senso buttarsi a terra quando sei nettamente in anticipo e di faccia al tuo portiere! È stato sicuramente sbilanciato e un arbitro decente fischia live! Il Var certamente dopo non può misurare l'intensità della spinta" scrive un tifoso. Un altro poi aggiunge: "Quindi, dal tuo punto di vista, Dumfries, in comodo vantaggio, decide di cadere di proposito; aggiungiamo che il calcio “normale” è ente inesistente ma nel calcio concreto (ciò che vediamo ogni settimana) il fallo su Frattesi è incontrovertibilmente rigore".