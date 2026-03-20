Il Napoli ha conquistato tre punti di fondamentale importanza nell’anticipo della trentesima giornata di Serie A, superando il Cagliari per uno a zero sul proprio campo. Grazie a questa vittoria, la formazione guidata da Antonio Conte si è proiettata, almeno provvisoriamente, al secondo posto in classifica, scavalcando il Milan. La sfida, disputatasi a Cagliari, ha visto gli azzurri sfoggiare determinazione e una notevole solidità per l'intera durata della gara, dimostrando un ottimo stato di forma.

La rete decisiva è giunta quasi immediatamente, al secondo minuto di gioco.

Su un calcio d’angolo, si è generata una confusa mischia nell'area piccola davanti al portiere Caprile. Buongiorno ha calciato con forza verso la porta, e la palla, dopo una determinante deviazione dello stesso Caprile, ha colpito il palo. Tuttavia, McTominay, posizionato con astuzia, è stato il più rapido a raccogliere la respinta, spingendo la sfera in fondo al sacco e portando il Napoli in un prezioso vantaggio. Il gol dello scozzese si è rivelato l'episodio chiave e determinante per l'intero esito dell'incontro.

Il racconto della partita

Dopo il vantaggio lampo, il Napoli ha saputo mantenere un solido controllo del gioco, cercando con insistenza di ampliare il proprio divario. Nonostante diverse buone trame offensive, gli azzurri non sono riusciti a concretizzare le occasioni create, lasciando aperta la partita.

Il Cagliari, dal canto suo, ha tentato di reagire con orgoglio e determinazione. Al diciannovesimo minuto, i sardi sono andati molto vicini al pareggio: un grave errore di Olivera ha spalancato la porta a Esposito, il cui tiro, tuttavia, è terminato di poco fuori. Il pericoloso attaccante del Cagliari ci ha riprovato poco dopo con una conclusione dalla distanza, ma Milinkovic-Savic si è dimostrato attento e reattivo, bloccando la minaccia.

Il prezioso ritorno di De Bruyne si è fatto sentire immediatamente tra le fila partenopee, con il belga che ha partecipato attivamente a quasi tutte le azioni offensive della sua squadra. Al trentesimo minuto, ha servito un magnifico pallone in profondità a Politano sulla destra, ma il suo successivo cross in area non ha trovato la porta.

Le squadre si sono quindi dirette negli spogliatoi per l'intervallo.

La seconda frazione di gioco è iniziata con un ritmo più lento. Sebbene il Napoli abbia continuato a dominare la circolazione del pallone, al cinquantaduesimo minuto Folorunsho è irrotto sulla sinistra, ma il suo tiro si è rivelato impreciso. De Bruyne e Politano hanno risposto con una buona intesa, ma la finalizzazione verso la porta è mancata. La partita è proseguita con molto gioco di passaggi a centrocampo, ma con poca efficacia in zona gol e numerosi cambi da entrambe le parti. Nonostante i tentativi di creare pericoli, la squadra di Conte non è riuscita a trovare la rete del raddoppio.

Finale sotto pressione e classifica

Nel tempo di recupero, entrambe le squadre apparivano visibilmente stanche, e il Cagliari ha tentato il tutto per tutto per raggiungere il pareggio, approfittando della stanchezza del Napoli. Questa situazione ha generato una certa tensione nella difesa azzurra, mentre i sardi cercavano di concretizzare le loro ultime azioni offensive. Dalla panchina, Conte era furioso, ma la sua squadra è riuscita a resistere e ad assicurarsi la vittoria per la minima al novantacinquesimo minuto. Questa è stata un'altra serata difficile per la squadra di Pisacane, mentre i partenopei hanno ottenuto la loro quarta vittoria consecutiva. In attesa dei risultati delle dirette concorrenti, il Napoli dormirà serenamente al secondo posto in classifica, con rinnovate speranze per l'ultimo e decisivo tratto della stagione.