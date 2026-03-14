Nel sedicesimo turno della Serie A di calcio femminile, la Lazio ha ottenuto una vittoria di misura sul campo del Napoli Women. La gara, disputata dopo la sosta per le Nazionali e le semifinali di Coppa Italia, ha visto le biancocelesti imporsi grazie a una rete nella seconda metà della ripresa. Il risultato rappresenta un passaggio importante per la classifica delle due squadre.

La partita si è mantenuta equilibrata per lunghi tratti, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. Il gol decisivo è arrivato al 68', quando Margherita Monnecchi ha trovato la via della rete, regalando tre punti fondamentali alla formazione ospite.

Con questo successo, la Lazio si porta a una sola lunghezza dalla Juventus, mentre il Napoli rimane fermo a quota 25 punti, vedendo rallentare la propria corsa in classifica.

Il cammino delle squadre in campionato

Il confronto tra Napoli Women e Lazio si è svolto in un clima di grande attenzione tattica, con le padrone di casa intenzionate a consolidare la propria posizione e le ospiti determinate a rimanere agganciate alle zone alte. Il risultato lascia inalterata la situazione nella parte bassa della classifica, mentre la Lazio si conferma tra le squadre più in forma del momento, grazie anche a una difesa solida e a un attacco capace di colpire nei momenti chiave.

Nell'altro incontro della giornata, Parma e Genoa hanno chiuso sull'1-1, con reti di Iris Rabiot per il Parma e Valery Vigilucci per il Genoa.

Questo pareggio non modifica le posizioni delle due squadre nella zona bassa della graduatoria.

Momento di forma e prospettive

La Lazio, grazie al gol di Margherita Monnecchi, conferma il buon momento di forma e si avvicina ulteriormente alle prime posizioni della classifica. Il Napoli Women, invece, dopo una serie di risultati positivi, subisce uno stop che potrebbe pesare nella corsa alle posizioni di vertice. La lotta per i primi posti resta comunque aperta, con diverse squadre raccolte in pochi punti.