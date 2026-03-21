San Siro si prepara a respirare aria di grande calcio sabato 21 marzo alle ore 18:00, quando il Milan ospiterà il Torino per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2025/26. I rossoneri guidati da Allegri cercano punti pesanti nella volata finale, con il pubblico del Meazza a spingerli verso il traguardo europeo. Dall’altra parte il Torino di D’Aversa prova il colpo grosso dopo la bella prestazione contro il Parma, consapevole però di dover superare la diga milanista e il talento degli uomini chiave davanti. Si affrontano due formazioni ambiziose, in uno scontro che vale tanto sia per la classifica che per il morale in vista della volata primaverile del massimo campionato italiano.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

Il Milan di Allegri si schiererà con il collaudato 3-5-2: Maignan tra i pali, difesa formata da Tomori, De Winter e Pavlovic. Sulle corsie laterali agiranno Saelemaekers e Bartesaghi, mentre la regia spetta a Ricci, stretto da Modric e dal rientrante Rabiot, che ha scontato la squalifica e torna titolare in mediana. Davanti, la coppia Pulisic-Leao, anche se in attacco rimane il ballottaggio con Füllkrug, mentre in mezzo Ricci resta insidiato da Fofana. Da segnalare il ritorno di Bartesaghi dal 1' e l'attesa per la possibile prima convocazione post infortunio di Gimenez. Per il Torino di D’Aversa, 3-4-1-2 con Paleari in porta e linea difensiva Ismajli, Ebosse, Coco.

In mezzo, Gineitis e Prati con Pedersen e Obrador sugli esterni; sulla trequarti agirà Vlasic, che supporterà il tandem offensivo Simeone–Adams. Conferme importanti dopo il successo contro il Parma, ma attenzione alla sorpresa Casadei che potrebbe entrare a gara in corso. Nemmeno un’assenza di rilievo tra gli indisponibili per squalifica, mentre Aboukhlal resta fermo per infortunio (rientro previsto alla 31ª).

Quote di Milan-Torino: rossoneri nettamente favoriti

Le agenzie di scommesse non lasciano spazio a dubbi: il Milan arriva all’appuntamento con i favori del pronostico.

William Hill quota la vittoria interna dei rossoneri a 1.36, mentre il pareggio si attesta a 4.60 e il successo esterno del Torino sfiora quota 7.50. Visione simile per Bet365, che offre il segno 1 a 1.40, la X a 4.75 e il blitz granata ancora a 7.50. Un divario netto che fotografa il momento delle due compagini alla vigilia della sfida.

Statistiche: Leao, Pulisic fari del Milan; Simeone e Vlasic trascinatori granata

Le chiavi dell’attacco rossonero sono affidate as usual a Rafael Leão e Christian Pulisic.

Il portoghese classe 1999 ha messo il timbro in 9 occasioni su 22 presenze stagionali, condite da 2 assist e con una media voto di 6.97. Leão ha dimostrato ancora una volta la sua imprevedibilità, con 35 tiri totali, 23 dei quali nello specchio, e una precisione di passaggio che sfiora l’83%. La sua capacità di incidere sia a sinistra che da seconda punta è testimoniata anche dai 19 dribbling riusciti su 42 tentativi: quando parte in velocità, ogni difesa vacilla. Al suo fianco, Christian Pulisic si sta confermando sempre più determinante: 8 gol, 2 assist in 22 presenze, per un rating medio superiore a 7 (7.05). Lo statunitense è il secondo terminale offensivo elegante ed efficace: 35 volte al tiro, per ben 23 volte nello specchio, e 31 passaggi chiave che testimoniano la sua capacità di rifinire oltre che di concludere.

Interessante il dato sulle uscite dalla panchina: ben 8 volte in stagione, segno di duttilità e spirito di sacrificio. Pulisić è anche attento in fase di non possesso, con 12 tackles riusciti e solo 10 falli commessi, a testimonianza della sua applicazione. Sul fronte opposto gli occhi granata sono puntati su Nikola Vlasic e Giovanni Simeone. Il croato è il cervello tra le linee: 6 reti, 3 assist, numeri di gran livello per un trequartista che non si tira mai indietro nella lotta (49 tackle e 15 intercetti), ma che sa anche verticalizzare e inventare (40 passaggi chiave e una precisione media dell’83%). Particolare attenzione va rivolta alle sue incursioni e alla sua capacità di andare in area: 49 dribbling tentati, 24 riusciti, a sottolineare la pericolosità della sua posizione tra centrocampo e attacco.

Davanti, Giovanni Simeone si conferma centravanti di sostanza per il Torino. Il suo score stagionale dice 7 gol nelle 23 presenze, con 39 tiri totali (22 nello specchio), pochi assist ma tanta lotta: 208 duelli disputati e 81 vinti, con anche un rigore conquistato. L’argentino abbina all’istinto sotto porta, la generosità nei ripiegamenti (11 tackles, 29 falli subiti), risultando spesso punto di riferimento fondamentale per il gioco di D’Aversa.