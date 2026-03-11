Il prossimo mercato estivo potrebbe regalare un nuovo derby tra Inter e Milan, ma questa volta lontano dal campo. Secondo un’indiscrezione riportata dal giornalista Marco Conterio su X, i due club milanesi avrebbero messo nel mirino Mario Gila, difensore centrale della Lazio che nelle ultime stagioni si è imposto come uno dei profili più interessanti del campionato.

Il centrale spagnolo, classe 2000, sarebbe seguito da tempo dall’Inter, che da diversi mesi ne monitora le prestazioni con grande attenzione. Nelle ultime settimane però anche il Milan si sarebbe inserito con decisione nella corsa al giocatore, aprendo così la strada a una possibile sfida di mercato tra le due rivali cittadine.

Tare spinge per riportarlo al Milan

A spingere sull’acceleratore per il difensore sarebbe stato il direttore sportivo rossonero Igli Tare. Il dirigente albanese conosce molto bene Gila, avendolo portato proprio alla Lazio durante la sua esperienza nella Capitale.

Ora Tare vorrebbe riportarlo sotto la sua gestione anche al Milan, convinto che il centrale spagnolo possa rappresentare un rinforzo importante per la difesa di Massimiliano Allegri. Un interesse concreto che rischia di complicare i piani dell’Inter, pronta da tempo a valutare il profilo del giocatore come possibile innesto per il reparto arretrato.

La richiesta della Lazio e il nodo Real Madrid

La Lazio osserva con attenzione gli sviluppi della situazione, consapevole di avere tra le mani un difensore molto apprezzato sul mercato.

Tuttavia la posizione del club biancoceleste è chiara: per lasciar partire Gila servirà un’offerta molto importante.

Il motivo è legato all’accordo stipulato con il Real Madrid al momento del trasferimento del giocatore nella Capitale. In base a quell’intesa, il 50% della futura rivendita dovrà essere versato proprio al club spagnolo.

Una clausola che spinge il presidente Claudio Lotito a non prendere in considerazione offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Solo una cifra di questo livello permetterebbe alla Lazio di ottenere un guadagno significativo dalla cessione. Nel frattempo Inter e Milan restano alla finestra, pronte a contendersi uno dei difensori più ambiti della Serie A.