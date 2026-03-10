La lotta al piazzamento in Champions League fra Roma, Como e Juventus sta affascinando tutta l'Italia, con continui ribaltamenti e cambi di punteggio. Un "triello" che terrà i tifosi col fiato sospeso probabilmente fino all'ultima giornata di questo campionato e di cui ha voluto parlare l'ex calciatore Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio.

Orlando è certo: 'Per il quarto posto, se il Como batte la Roma diventa la favorita'

Orlando, rispondendo alla domanda di chi fosse la squadra a suo avviso più quotata fra le 3 per raggiungere il quarto posto in campionato, l'ultimo disponibile per un piazzamento in Champions League, ha detto: "Spalletti e Gasperini sono favolosi ma vero fenomeno è Fabregas.

Lo spagnolo ti tira fuori un gioco fantastico, ti rende appetibili tanti sconosciuti. E poi c'è grande serenità nell'ambiente. Battesse la Roma, il Como sarebbe la favorita per la zona Champions".

Un verdetto, che se si realizzasse, avrebbe il sapore della beffa sia per Roma che per Juventus. I giallorossi infatti, sono in zona Champions praticamente da inizio stagione e vedersi scavalcare dai lombardi solo nel rush finale avrebbe del clamoroso. Cosi come clamoroso sarebbe vedere la Juventus lasciare il passo a una squadra che solo due anni fa militava nella serie cadetta.

Orlando e il confronto fra i big di Juve, Roma e Como

Orlando ha poi espresso la propria valutazione sui calciatori più rappresentativi di Juventus, Como e Roma, indicando Kenan Yıldız come il giocatore sul quale riporrebbe maggiore fiducia.

Secondo l’ex centrocampista, il turco sta progressivamente assumendo un ruolo sempre più centrale nella Juventus, dimostrando di saper guidare la squadra con personalità nonostante la giovane età. Orlando sottolinea inoltre le qualità tecniche del calciatore, definendolo un talento naturale, e evidenzia come le sue prestazioni siano confermate anche dai numeri, in particolare per quanto riguarda il contributo in termini di reti realizzate e assist forniti ai compagni.

Como e Roma faccia a faccia, la Juve attesa a Udine

Nella corsa Champions questo week end potrebbe essere effettivamente decisivo. Como e Roma si scontreranno in un faccia a faccia fra due squadre appaiate in graduatoria mentre la Juventus sarà attesa da uno scontro tutt'altro che semplice sul campo dell'Udinese.