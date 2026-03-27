La stagione della Roma continua a essere condizionata dagli infortuni e, come spesso accaduto negli ultimi mesi, le cattive notizie arrivano anche durante la sosta per le nazionali. L’ultimo a fermarsi è Wesley, esterno diventato fondamentale negli equilibri tattici della squadra guidata da Gian Piero Gasperini. Il terzino ha accusato un dolore alla parte posteriore della coscia destra durante l’amichevole disputata ieri tra il Brasile e la Francia. I primi accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare che lo costringerà a fare rientro nella Capitale nelle prossime ore, dove verrà sottoposto a ulteriori esami per definire tempi e modalità di recupero.

Un’assenza pesante nella corsa Champions

L’infortunio di Wesley rappresenta una tegola significativa per una Roma già alle prese con diverse difficoltà fisiche nel corso dell’annata. L’esterno brasiliano si era ritagliato un ruolo determinante nelle dinamiche del gioco di Gasperini, spesso adattato anche a sinistra per sopperire alle lacune strutturali della rosa. La sua capacità di spingere, creare superiorità e garantire equilibrio in fase difensiva lo aveva reso un elemento imprescindibile.

La sua assenza arriva nel momento più delicato della stagione, quando i giallorossi sono impegnati in una serrata lotta per il quarto posto. La Roma si gioca infatti l’accesso alla prossima Champions League punto a punto con la Juventus e il sorprendente Como.

In un contesto così equilibrato, perdere un titolare nel pieno della volata finale rischia di pesare non poco sulle ambizioni europee del club capitolino.

Verso l’Inter senza Wesley e Koné

La notizia è ancora più pesante se si guarda al calendario. La Roma, infatti, la prossima settimana sarà attesa dal big match contro l’Inter, una sfida di grande fascino ma anche cruciale per la classifica. Wesley quasi certamente non riuscirà a recuperare in tempo, lasciando Gasperini con soluzioni ridotte sulle corsie esterne.

Non è l’unico problema per il tecnico giallorosso. Anche Manu Koné resterà ai box dopo il problema muscolare accusato nella gara contro il Lecce. L’assenza del centrocampista priva la Roma di un’altra pedina fondamentale per intensità e interdizione, complicando ulteriormente la gestione del momento.

La sensazione è che la stagione romanista sia stata segnata da una sequenza di stop che ha limitato la continuità del progetto tecnico. Proprio ora, nel momento decisivo, Gasperini dovrà trovare soluzioni alternative per non compromettere la rincorsa alla Champions. Senza Wesley e probabilmente senza Koné, la Roma si presenta alla sfida con l’Inter con certezze ridotte, ma con l’obbligo di provarci per non perdere terreno in una corsa che resta apertissima.