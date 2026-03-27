Il giornalista nonché esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e di un calciatore ormai in orbita bianconera da diversi mesi: "Kolo Muani continua a essere orientato sulla Juventus. Il francese sta ricedendo anche altre chiamate, come ad esempio quelle di alcuni club non soltanto europei e che sarebbero pronti a mettere sul piatto cifre importanti per portarlo fuori dal vecchio continente. In tutto questo però, l'attuale centravanti del Tottenham vuole aspettare la Juventus.

Kolo Muani dopo un'estate complicata nella quale il suo ritorno in Serie A è saltato all'ultimo, costringendo Comolli ad andare su Openda, ha apprezzato il fatto che la Juventus non abbia praticamente mai smesso di seguirlo".

Romano: 'Kolo aspetterà la Juventus, che avrà il pallino dell'operazione in mano nella prossima estate'

Romano ha proseguito sul tema Kolo Muani dicendo:" Anche a gennaio il club piemontese aveva provato a riportarlo a Torino e non intendo soltanto la dirigenza, perché anche una parte nutrita dello spogliatoio si era messa in contatto con il calciatore per cercare di convincerlo. Kolo Muani aveva dato apertura totale a tornare alla Juventus ma il Tottenham disse di no. Ora quindi bisognerà capire se sarà la società bianconera a voler prendere il centravanti.

Perché in estate dovranno essere fatte delle valutazioni, bisognerà capire cosa accadrà con Vlahovic ma il pallino è nelle mani della Juve, perché Kolo Muani tornerà al PSG e non rientrerà nei piani del club parigino. Quindi bisognerà soltanto vedere cosa vorranno fare a Torino ma nel frattempo il centravanti transalpino aspetterà e spererà in una chiamata di Spalletti".

Un impatto clamoroso con la Juventus

Alla Juventus, come dice Romano, hanno tentato di riportare in più riprese Kolo Muani in bianconero perché il suo impatto nel calcio italiano fu immediato e decisivo, anche nei soli sei mesi trascorsi a Torino nella stagione 2024/25. L’attaccante francese mise a referto 9 gol e 4 assist, numeri che raccontano solo in parte il suo peso specifico all’interno della squadra.

La sua velocità, la capacità di attaccare la profondità e di legare il gioco offensivo si rivelarono fondamentali per il lavoro di Igor Tudor, che trovò in lui il terminale ideale per il proprio sistema. Le prestazioni di Kolo Muani contribuirono in maniera significativa alla rimonta finale della Juventus, culminata con il quarto posto in classifica e la conseguente qualificazione alla Champions League.