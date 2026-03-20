Nella prossima sessione di calciomercato la Juventus sarebbe intenzionata a cercare diversi elementi fra cui un terzino destro. Secondo quanto raccontato dal giornalista Nicolò Schira, i bianconeri avrebbero quindi messo nel mirino Brooke Norton-Cuffy, fluidificante inglese attualmente fra le fila del Genoa di Daniele De Rossi.

Juventus, Schira: 'Ottolini è pazzo di Norton-Cuffy e in Genoa-Udinese ci sarà un osservatore dei bianconeri'

Il giornalista Nicolò Schira, nel suo ultimo video pubblicato qualche ora fa su Youtube ha quindi rivelato: "A Marassi ci saranno degli osservatori e nello specifico ci sarà uno scout della Juve per seguire per l'ennesima volta Norton-Cuffy.

Questo perché si sa che il terzino del Genoa è un pallino di Ottolini, che due anni fa lo aveva portato in terra ligue per 1 milione più due di bonus più una percentuale sulla futura rivendita all'Arsenal. Norton-Cuffy fa impazzire Ottoni che lo prenderebbe domani mattina, anche perché la Juve non è so disfatta di Holm, che si è fatto male e per 15 milioni di euro, cifra concordata con il Bologna, difficilmente verrà riscattato".

Il giornalista ha poi concluso dicendo: "Nel casting terzino destro c'è quindi Brooke Norton-Cuffy. Perché la Juve lo segue? Ottoni lo conosce bene, ma la Juve lo segue per capire se il calciatore può valere quella maglia. Nel senso, che l'inglese sia bravo, sia talentuoso, lo sappiamo tutti, ma è da Juve?

E' un giocatore che può alzare il livello in casa bianconera? Questo si chiede Spalletti. il suo staff ed ecco perché c'è questa fase di monitoraggio costante per capire se effettivamente può essere l'uomo giusto su cui investire".

Norton-Cuffy le cifre per un eventuale acquisto

Se le indiscrezioni lanciate da Nicolò Schira dovessero trovare conferma, la Juventus potrebbe davvero fare sul serio per Brooke Norton-Cuffy nella prossima estate. Il Genoa, dal canto suo, sa bene di non essere immune all’interesse dei grandi club, pronti a investire cifre importanti per assicurarsi il talento inglese: una proposta da almeno 25 milioni potrebbe infatti aprire scenari concreti. I bianconeri, tuttavia, punterebbero a contenere l’esborso tra i 15 e i 20 milioni, magari inserendo nella trattativa una contropartita tecnica giovane che consenta di abbassare il prezzo complessivo del cartellino.