La Juventus si prepara alla sfida di campionato contro il Pisa senza poter contare su Dusan Vlahovic. Luciano Spalletti ha confermato l'assenza dell'attaccante serbo, indicando la trasferta di Udine come obiettivo per il suo rientro.

Assenza di Vlahovic e recupero

“Vlahovic non ci sarà contro il Pisa, punta l’Udinese”: così il tecnico della Juventus ha chiarito la situazione dell’attaccante, confermando che non sarà convocato per la partita in programma all’Allianz Stadium. Il rientro è fissato per la trasferta del 14 aprile in Friuli. La scelta di non forzare il recupero, nonostante l'attaccante sia tornato a lavorare parzialmente con il gruppo nei giorni scorsi, è dettata dalla volontà di evitare rischi e garantire un recupero completo.

Condizioni di Yildiz

Spalletti ha inoltre commentato le condizioni di Kenan Yildiz, sottolineando che “ha avuto una botta importante, ma è uno di quelli tosti”. Il tecnico ha aggiunto: “Ci vuole tutto: si dice che il talento non arriva se non c’è una base solida di personalità, lui ha tutto. Ed è sempre un osservato speciale per tutti gli avversari che affrontiamo”.

Prospettive future

La prudenza nella gestione del rientro di Vlahovic, reduce da un lungo stop, è la strategia adottata dalla società. L'obiettivo primario è averlo a disposizione in piena forma per la partita contro l’Udinese, in programma il 14 aprile. Questa decisione mira a preservare l'atleta e a garantirne la piena efficienza per le prossime sfide del campionato.