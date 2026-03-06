Il derby di Milano tra Milan e Inter si avvicina, alimentando un'atmosfera sempre più carica di attesa. Il Milan, attraverso le parole del portiere Mike Maignan, lancia un messaggio chiaro: “Derby, tutta questione di adrenalina”. Sul fronte opposto, l'Inter dovrà fare i conti con l'assenza di Lautaro Martinez, puntando sul giovane Francesco Pio Esposito come riferimento offensivo.

La carica di Maignan

Mike Maignan ha acceso l'entusiasmo dei tifosi rossoneri con un video diffuso sui canali social del club. "Hai lavorato tutta la settimana, hai lavorato tutta la vita per essere qua.

Ti basta sentire lo stadio, ti basta sentire l'allenatore, tutto cambia nella tua testa e poi vai. È tutta una questione di adrenalina", ha affermato il portiere. Ha poi aggiunto: "Già il mister ci carica e già sei tu carico – arrivi e vedi i tuoi tifosi e poi anche quelli avversari che ti fischiano. Non hai paura, ma c'è l'adrenalina di prendere a palla e andare". Maignan ha inoltre ricordato la sua parata decisiva sul rigore di Calhanoglu nel match d'andata, l'ultima sconfitta in campionato per l'Inter.

Esposito, l'erede di Lautaro

In casa Inter, l'assenza di Lautaro Martinez spalanca le porte a Francesco Pio Esposito, giovane talento proveniente dal vivaio nerazzurro. La stagione 2025-26 è stata per lui un susseguirsi di prime volte: il primo gol in nerazzurro nel Mondiale per Club contro il River Plate, il primo centro in Serie A contro il Cagliari, il primo gol con la nazionale maggiore contro l'Estonia, il primo gol in Champions League contro l'Union Saint-Gilloise e il primo gol in un grande big match, quello del momentaneo 2-1 contro la Juventus, che lo ha reso il secondo italiano più giovane nella storia dell'Inter a segnare ai bianconeri dopo Mario Balotelli.

Segnare nel derby, questa volta tra i grandi e davanti a San Siro, rappresenterebbe per lui un'ulteriore dimensione simbolica. In Primavera, nella stagione 2022-23, Esposito aveva già lasciato il segno nel derby: assist decisivo all'andata e rete nel 2-2 del ritorno, entrambi sotto la guida di Cristian Chivu.

Formazioni e scelte tattiche

Massimiliano Allegri sembra avere pochi dubbi per la formazione del Milan. Bartesaghi, in dubbio per un risentimento al flessore destro, dovrebbe partire dalla panchina, con Estupinan favorito per una maglia da titolare. In attacco, Pulisic dovrebbe affiancare Leao, anche se l'ipotesi Nkunku non è da escludere. A centrocampo, Modric e Rabiot sono considerati inamovibili: la loro esperienza garantisce equilibrio, gestione dei tempi e reazione nei momenti di difficoltà.

Rabiot ha sintetizzato così l'approccio: "Con Allegri c'è l'ambizione di fare bene – di dare tutto, di allenarsi al 100% e di giocare ogni partita come se fosse l'ultima. Voglio continuare a vincere… Adesso lo voglio fare al Milan: è un obiettivo importante per me.".

Conferma dell'orario ufficiale

La Lega Serie A ha ufficializzato che il derby Milan-Inter, valido per la ventottesima giornata, si disputerà domenica 8 marzo alle 20.45, con diretta su DAZN.