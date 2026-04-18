Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube rivelando un'indiscrezione di calciomercato sulla Juventus: "Quella che sto per svelare è una situazione che si sta via via sempre più consolidando, ovvero che Teun Koopmeiners è sul mercato. Il suo valore alla fine di questa stagione non supererà i 30 milioni di euro e la Juventus ha già individuato la pedina per eventualmente far fronte all'uscita dell'olandese. Uso ancora il condizionale perché per cedere Koopmeiners servirà una squadra pronta a prendere informazioni e dare seguito all'interesse.

Sembra che in Premier League ci sia il Manchester United sulle tracce dell'ex Atalanta mentre in Turchia il Galatasaray".

Juventus, Balzarini: 'Nel caso uscisse Koopmeiners il club bianconero ha già fermato Kessié'

Balzarini ha proseguito: "Nel caso Koopmeiners uscisse la Juventus ha già fermato Kessié. Lo so che è un'opzione che fa storcere il naso a molti tifosi bianconeri ma naturalmente il centrocampista ivoriano non verrebbe a guadagnare quei 14 milioni di euro che percepisce attualmente in Arabia Saudita. Sarebbero molti meno e dovrebbe rientrare in quel tetto massimo che la società ha posto intorno ai 7 milioni di euro".

Il giornalista ha concluso: "Un tetto monte ingaggi che da quello che ho capito, la Juventus sarebbe disposta a sforare solo per l'arrivo eventuale di Bernardo Silva.

Il portoghese ne guadagna 10 attualmente, una cifra che la società bianconera non potrebbe evidentemente dargli. Però magari, se il lusitano si "accontentasse" di 8, allora forse si troverebbe una soluzione. Parliamo ovviamente di un'operazione abbastanza rischiosa, perché quando tu crei l'eccezione in un gruppo che ha accettato la regola, Vlahovic compreso, vai a creare potenzialmente una reazione. Quindi è una trattativa che deve essere valutata molto bene, ma da quello che so, i contatti con Bernardo Silva ci sono stati e ci saranno. Perché Spalletti considera il fantasista fondamentale".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Bernardo Silva alla Juve sarebbe un gran colpo.

Ci serve come il pane ma credo che se il Barcellona affondi su di lui, alla fine andrà in Spagna. Più probabile che alla Juve arrivi un Lewandoski a fine carriera" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Se arriva anche e soprattutto Bernardo, a me Kessié sta benissimo".