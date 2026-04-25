La Roma ha ritrovato la vittoria in trasferta, imponendosi per due a zero sul Bologna allo stadio Dall’Ara. Un successo significativo, giunto in una settimana segnata da tensioni interne e importanti cambiamenti tecnici, con Gian Piero Gasperini ora unico riferimento per la guida della squadra dopo l’uscita di scena di Ranieri. I giallorossi hanno risposto sul campo con una prestazione solida e determinata, conquistando tre punti preziosi che li rilanciano prepotentemente nella corsa alla Champions League.

Il match si è sbloccato già al settimo minuto di gioco: è stato Wesley a recuperare palla su Joao Mario, servendo poi El Aynaoui che ha assistito Donyell Malen per il gol del vantaggio.

La Roma ha dominato la prima frazione di gioco, con Malen che ha sfiorato più volte il raddoppio, mettendo sotto pressione la difesa avversaria. Il secondo gol è arrivato nei minuti di recupero del primo tempo, quando Wesley ha trovato spazio sulla fascia e ha servito El Aynaoui che, su assist di Malen, ha firmato il due a zero, blindando il risultato prima dell'intervallo. Il Bologna, in piena crisi dopo le recenti sconfitte e l’eliminazione europea, ha faticato a reagire, subendo costantemente la pressione dei giallorossi.

Roma solida, Bologna in difficoltà

Nella ripresa, il tecnico del Bologna, Italiano, ha tentato di cambiare l’inerzia della gara con le sostituzioni di Odgaard e Zortea, ma la Roma ha mantenuto saldamente il controllo del gioco.

Nonostante un tentativo pericoloso di Orsolini, che ha colpito una traversa, i giallorossi hanno gestito il vantaggio senza particolari affanni, dimostrando maturità e solidità. Gasperini ha risposto alle mosse avversarie inserendo Rensch, Ghilardi e Vaz, e ha poi fatto entrare Dybala negli ultimi quindici minuti per aumentare il peso offensivo e la qualità della manovra. Per il Bologna, questa è stata la nona sconfitta interna nelle ultime undici gare di campionato, un dato che allontana drasticamente le residue speranze di qualificazione alle coppe europee.

La corsa Champions e il futuro delle due squadre

Con questo importante successo, la Roma sale a 61 punti in classifica, portandosi a soli due punti di distanza dalla Juventus, attualmente quarta e impegnata nel prossimo turno a San Siro contro il Milan.

Un risultato che rilancia le ambizioni giallorosse in ottica Champions League. Il Bologna, d'altro canto, incassa la terza sconfitta nelle ultime cinque partite e viene duramente contestato dal proprio pubblico, che assiste a una squadra in evidente difficoltà, sia dal punto di vista tecnico che psicologico. La brillante prestazione di Malen, autore del suo undicesimo gol stagionale, e di El Aynaoui, decisivo sia in fase di assist che di realizzazione, conferma la crescita e la solidità della Roma sotto la guida di Gasperini. Il tecnico giallorosso può ora guardare con maggiore fiducia alle prossime sfide, mentre per il Bologna il cammino verso un piazzamento europeo si fa sempre più arduo e complicato.