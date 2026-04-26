La pressione sale, e per la Juventus diventa sempre più difficile ignorarla. Dopo la vittoria della Roma contro il Bologna, anche il Como risponde presente e conquista tre punti pesantissimi nella corsa Champions. Lo 0-2 sul campo del Genoa di Daniele De Rossi, firmato da Douvikas e Diao, permette agli uomini di Cesc Fabregas di scavalcare nuovamente i giallorossi e riprendersi il quinto posto in classifica.

Una vittoria che pesa tantissimo non solo per il Como, ma anche per la Juventus, attesa questa sera dal delicatissimo big match di San Siro contro il Milan.

I bianconeri vedono infatti avvicinarsi pericolosamente sia Roma che Como, entrambe ora a sole due lunghezze di distanza. Un margine sottilissimo che trasforma la sfida contro i rossoneri in una vera finale anticipata per il quarto posto.

Il Como sorpassa ancora: Fabregas sogna la Champions

Il Como continua a sorprendere e lo fa con la forza delle grandi. Vincere a Marassi contro un Genoa sempre difficile da affrontare non era affatto scontato, ma la formazione lombarda ha dimostrato ancora una volta maturità e organizzazione. La rete di Douvikas ha aperto la strada, mentre il sigillo finale di Diao ha chiuso definitivamente i conti, regalando tre punti che valgono moltissimo nella lotta europea.

Fabregas ha costruito una squadra solida, brillante e capace di restare agganciata alle zone altissime della classifica fino alle ultime giornate. Non è un caso che fino a qualche giornata fa il Como era visto addirittura come il favorito per andare in Champions. Il sorpasso sulla Roma certifica il momento straordinario dei lombardi e soprattutto aumenta la pressione sulle rivali dirette. Il Como non è più una sorpresa, ma una seria candidata a entrare tra le grandi del campionato.

Per la Juve San Siro è un bivio: col Como non basta il pari

Ed è proprio qui che nasce il vero problema per la Juventus. Se con la Roma un eventuale arrivo a pari punti premierebbe i bianconeri grazie agli scontri diretti favorevoli, contro il Como la situazione è opposta.

In caso di arrivo appaiato al quarto posto, sarebbero infatti i lombardi a strappare il pass Champions, rendendo ancora più pesante ogni singolo punto perso da qui alla fine della stagione.

Ecco perché la sfida di stasera contro il Milan assume un valore enorme. Non si tratta soltanto di consolidare il quarto posto, ma di evitare di rientrare completamente nella bagarre quando mancano appena quattro giornate al termine del campionato.