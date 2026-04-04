Il 31° turno della Serie A 2025 vedrà contrapposte Cremonese e Bologna in un match cruciale per entrambe le squadre. L'appuntamento è fissato per domenica 5 aprile alle ore 15:00 presso lo Stadio Giovanni Zini di Cremona. La formazione di Giampaolo è alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza, mentre il team di Italiano punta a mantenere il passo con le posizioni europee. Sarà un confronto intenso, con la pressione del risultato che si farà sentire tra le mura dello Zini, pronto a sostenere i grigiorossi.

Le probabili formazioni: Giampaolo e Italiano sciolgono gli ultimi dubbi

La Cremonese dovrebbe schierarsi con un modulo 4-4-2, con Audero tra i pali. La linea difensiva vedrà Terracciano, Baschirotto (con un leggero vantaggio su Bianchetti), Luperto e Pezzella. A centrocampo spazio a Barbieri, Grassi, Maleh e Vandeputte, mentre il tandem offensivo sarà composto da Bonazzoli e Okereke. Giampaolo recupera Bondo dalla squalifica, ma deve fare i conti con le assenze di Sanabria, Moumbagnà e Vardy.

Il Bologna risponderà con un 4-3-3. Tra i pali Ravaglia, protetto da una difesa composta da Joao Mario, Heggem (in vantaggio su Vitik), Lucumi e Miranda. Il centrocampo sarà formato da Bernardeschi, Freuler (favorito su Moro) e Sohm.

Il tridente d'attacco vedrà Orsolini, Castro e Cambiaghi. Per Italiano, le defezioni includono Skorupski, Odgaard e Dominguez, mentre Pobega e Lykogiannis non saranno titolari ma potrebbero rientrare nel prossimo turno.

Quote: Bologna avanti secondo i bookmaker

Le principali piattaforme di scommesse indicano il Bologna come favorito contro la Cremonese, nonostante il fattore campo a favore dei grigiorossi. Le quote per la vittoria interna della Cremonese si attestano intorno a 3.40-3.60, mentre il pareggio è quotato attorno a 3.25-3.40. Il successo esterno del Bologna è invece offerto a 2.05. L'undici emiliano gode dei favori dei pronostici, forte di una rosa più ampia e una maggiore continuità stagionale.

Statistiche chiave: Audero para tutto, Cambiaghi il più pericoloso

Tra i pali della Cremonese, Emilio Audero si conferma un leader silenzioso. In questa Serie A ha collezionato 26 presenze, con una media voto di 7.15 e ben 104 parate effettuate, neutralizzando anche un rigore. I suoi 1013 passaggi completati con il 60% di precisione sono fondamentali per impostare il gioco da dietro.

Sulla corsia difensiva grigiorossa, Filippo Terracciano ha disputato 28 match, segnando 2 reti e mostrando propensione offensiva. I suoi numeri difensivi (43 intercetti, 20 blocchi, 23 tackle) certificano una crescita importante. Con 1171 passaggi completati all'84% di precisione e 9 assist chiave, contribuisce alla costruzione del gioco.

Federico Bonazzoli incarna la lotta offensiva dei grigiorossi: 27 apparizioni, 6 reti e 1 assist, con freddezza dal dischetto. La sua presenza in area è costante, con 37 tiri totali e 91 duelli vinti. La sua grinta e la capacità di procurare falli (56) sono armi preziose.

Per il Bologna, Federico Ravaglia si è ritagliato un ruolo da protagonista tra i pali, con 14 partite disputate, una media voto di 7.21, 48 parate decisive e 590 passaggi effettuati.

In difesa, Juan Miranda si distingue per la sua attività sia in fase di contenimento (30 tackle, 25 intercetti) sia come costruttore di gioco, con 1114 passaggi e 54 chiavi, diventando un punto di riferimento nel cambio di passo dalla retroguardia.

In avanti, Nicolò Cambiaghi rappresenta la vera freccia nell’arco di Italiano: 24 presenze, 3 gol e 4 assist. Le sue accelerazioni hanno generato 60 falli subiti e 15 dribbling riusciti su 32 tentati, confermandolo come punto di riferimento creativo per innescare il tridente e offrire alternative al gioco sulle fasce.