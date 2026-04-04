L'allenatore del Frosinone, Paolo Sammarco, ha fornito un'analisi della situazione attuale della sua squadra in Serie A, ponendo l'accento sulla necessità di un lavoro mirato sull'aspetto mentale. Nonostante le sfide recenti, il tecnico ha evidenziato la vitalità e la determinazione del gruppo, sottolineando come la concentrazione sia fondamentale per affrontare al meglio il cruciale finale di stagione. "La squadra è viva, dobbiamo lavorare sulla testa", ha dichiarato Sammarco, rimarcando l'importanza di mantenere alta la soglia di attenzione in vista degli impegni decisivi del campionato.

Sammarco ha spiegato che, pur tra le difficoltà incontrate sul campo, i suoi giocatori hanno dimostrato di possedere ancora le energie e la volontà necessarie per lottare con tenacia fino all'ultimo. "Siamo ancora in ballo, noi ci dobbiamo concentrare una partita alla volta e poi dobbiamo vedere cosa fanno le altre", ha aggiunto l'allenatore, esortando i suoi a non perdere di vista l'obiettivo primario della salvezza. Ha inoltre sottolineato che l'impegno quotidiano e la determinazione saranno elementi imprescindibili per conquistare i punti necessari nelle prossime gare.

L'importanza dell'aspetto mentale nella lotta per la salvezza

La corsa per la permanenza in Serie A si preannuncia estremamente serrata, e il Frosinone è chiamato a mantenere un elevato livello di attenzione e resilienza.

Sammarco ha ribadito con fermezza che la squadra deve focalizzarsi esclusivamente sul proprio percorso, evitando distrazioni legate ai risultati delle formazioni avversarie. "Serve lavorare sulla testa, perché la pressione in queste situazioni può giocare brutti scherzi", ha spiegato il tecnico, evidenziando come la componente psicologica sia un fattore determinante e spesso decisivo in questa fase critica del campionato.

Secondo le indicazioni di Sammarco, il Frosinone deve scendere in campo in ogni occasione con il massimo impegno e senza fare calcoli, adottando un approccio di concentrazione totale su ogni singola gara. L'allenatore ha invitato i suoi atleti a non lasciarsi sopraffare dall'ansia o dalla paura, ma a rafforzare la credenza nelle proprie possibilità fino all'ultimo fischio del campionato, lottando con lucidità e coraggio.

La strategia per la permanenza in Serie A

La salvezza, come ribadito da Sammarco, dipenderà in larga misura dalla capacità del gruppo di rimanere unito e di non smarrire la concentrazione. "Siamo ancora in ballo", ha ripetuto il tecnico, enfatizzando che ogni singolo punto acquisito sarà di fondamentale importanza. La squadra dovrà affrontare il finale di stagione con grande determinazione e lucidità, elementi chiave per superare le difficoltà. L'approccio strategico suggerito da Sammarco è quello di pensare costantemente a una partita alla volta, senza farsi influenzare o distrarre dai risultati delle altre squadre, ma mantenendo sempre viva la motivazione e una solida fiducia nei propri mezzi.