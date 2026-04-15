Un gesto di profonda commozione ha toccato l'attenzione del calcio giovanile: Maria, giovane calciatrice della Salernitana Under 15, dopo aver segnato un gol decisivo, ha attraversato il campo di corsa. Senza fermarsi per le congratulazioni dei compagni, la sua meta era uno striscione dedicato ad Alfredo Della Calce, il suo allenatore scomparso pochi giorni prima.

Il momento, immortalato in un video ampiamente diffuso sui social, mostra Maria festeggiare la rete dirigendosi verso lo striscione per baciare la foto del mister. Un gesto spontaneo e carico di emozione, che ha commosso i presenti e chi ha visto le immagini online.

Dopo la dedica, la giovane calciatrice è tornata in campo, visibilmente commossa, per continuare la partita con le compagne.

Il ricordo di Alfredo Della Calce

Alfredo Della Calce, allenatore delle giovani granata, è scomparso circa una settimana fa per un arresto cardiaco improvviso. Il malore lo ha colpito subito dopo aver guidato la Salernitana U15 nel match vinto contro l’Avellino. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra le ragazze, che lo ricordano come una figura di riferimento e di grande umanità.

Il gesto di Maria è l'omaggio più autentico a chi ha saputo trasmettere valori e passione per lo sport. Questa dedica pubblica, compiuta davanti a tutti, è diventata simbolo di un legame che va oltre il campo da gioco, unendo atleti e allenatori anche nei momenti difficili.

L'importanza delle emozioni nel calcio giovanile

La storia di Maria e del suo allenatore si inserisce nel contesto del calcio giovanile, un ambiente in cui rapporti umani e crescita personale sono centrali. Episodi come questo dimostrano l'importanza del ruolo degli allenatori, non solo tecnicamente, ma come guide e punti di riferimento per i giovani che si avvicinano allo sport.

Il calcio, specie a livello giovanile, è spesso teatro di gesti spontanei e autentici che narrano la forza dei sentimenti e la capacità di superare insieme le difficoltà. La dedica di Maria a Della Calce è un esempio di come lo sport sia veicolo di valori profondi, capaci di lasciare un segno indelebile nella memoria di chi li vive e li osserva.