La Juventus nella prossima estate potrebbe andare a caccia di un esterno di sinistra sul calciomercato, specie se come sembra, dovesse partire Andrea Cambiaso. Il giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus ha quindi rivelato 3 nomi che la società piemontese avrebbe messo già da ora nel mirino.

Juventus, Momblano: 'Nuno Tavares è il prototipo di giocatore che cerca la società bianconera sull'esterno'

Momblano, come accennato, ha quindi detto a Juventibus: "Faccio tre nomi che trovo verosimili e interessanti. Sono profili però molto diversi tra di loro.

Il primo è Nuno Tavares della Lazio: come prototipo di giocatore, io credo che sia l'esterno che cerca la Juve. Il secondo nome che ti faccio è De Cuyper, ex Brugge, nazionale belga, giocatore totalmente diverso da da Nuno Tavares, forse più "italiano", nel senso anche positivo del termine. Parliamo di un ragazzo bravo anche tatticamente, una bella gamba, forte di testa, piede educato".

Momblano ha infine concluso: "Il terzo nome è una mia chiamata e non c'entra, nel senso che non lo metterei in un titolo di mercato, mi riferisco a Aaron Martin, laterale del Genoa.

Juventus, dopo l'esterno occhio a centrocampo e all'attacco

La Juventus guarda già alle mosse per la prossima estate e, oltre all’intervento sull’esterno sinistro, la dirigenza bianconera avrebbe individuato la necessità di inserire in rosa un mediano capace di dettare i tempi di gioco.

Un profilo tecnico in grado di dare ordine alla manovra e maggiore qualità nella costruzione dal basso, aspetto che nel corso della stagione è emerso come uno dei punti su cui intervenire. Non a caso, nelle ultime ore, ai bianconeri è stato accostato il nome di Stanislav Lobotka, regista del Napoli e giocatore apprezzato per visione e pulizia tecnica. Parallelamente, alla Continassa si dovrà sciogliere anche il nodo legato al reparto offensivo: il rinnovo di Dusan Vlahovic resta infatti un’incognita che accompagnerà il club almeno fino al termine del campionato. La definizione della situazione contrattuale del serbo sarà decisiva per capire se intervenire con decisione sul mercato degli attaccanti o se proseguire con l’attuale numero nove come punto di riferimento del progetto tecnico.