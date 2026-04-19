Il Milan torna al successo in Serie A, espugnando il campo del Verona con un risultato di 1-0. Questa vittoria si è rivelata fondamentale per la corsa alla qualificazione in Champions League. La partita, disputata allo stadio Bentegodi, ha visto la formazione allenata da Massimiliano Allegri conquistare tre punti preziosi grazie al gol di Rabiot, siglato al 41' del primo tempo. Con questo trionfo, il Milan raggiunge il Napoli al secondo posto in classifica, salendo a quota 66 punti. I rossoneri si portano così a sei lunghezze di vantaggio sulla Juventus, che deve ancora scendere in campo contro il Bologna, e a otto punti su Como e Roma.

Il Verona, invece, rimane in una posizione critica, penultimo con soli 18 punti.

La rete decisiva è giunta nel finale della prima frazione di gioco: Rabiot, servito da un assist di Leão, ha trovato la via del gol che ha permesso ai rossoneri di gestire il vantaggio per tutta la ripresa. Nonostante la costante pressione del Verona, il Milan ha saputo resistere, anche grazie a una parata determinante di Maignan, che ha salvato il risultato in un momento cruciale. La squadra di Allegri, pur non avendo offerto una prestazione brillante, ha dimostrato solidità difensiva e una notevole determinazione, elementi che le hanno consentito di lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive subite precedentemente contro Napoli e Udinese.

La corsa alla Champions League

Il successo ottenuto a Verona rappresenta un passo importante per il Milan nella sua ambiziosa corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Il vantaggio di otto punti sul quinto posto, attualmente occupato da Como e Roma, offre ai rossoneri una certa tranquillità in vista delle ultime cinque decisive giornate di campionato. Tuttavia, la squadra dovrà mantenere alta la concentrazione e l'intensità per evitare cali di rendimento che potrebbero compromettere l'obiettivo finale.

Gli episodi salienti del match

Durante lo svolgimento della partita, si sono purtroppo registrati spiacevoli episodi di razzismo dagli spalti, con "buu" rivolti ai giocatori Maignan e Leão.

Il portiere rossonero ha prontamente richiamato l'attenzione dell'arbitro Chiffi, il quale ha seguito la procedura prevista, facendo partire un annuncio dall'altoparlante dello stadio. Sul fronte del gioco, Leão si è distinto per l'assist decisivo a Rabiot, ma ha faticato a incidere nel resto della gara, mentre Pulisic è apparso in evidente difficoltà. Il Verona, nonostante la quinta sconfitta consecutiva, ha comunque offerto una prestazione coraggiosa e combattiva, ma la sua situazione di classifica rimane estremamente critica, con la retrocessione che si fa sempre più concreta.