La sfida tra Juventus e Bologna non metterà in palio soltanto tre punti pesantissimi per la corsa Champions, ma rappresenterà anche una vetrina privilegiata per il mercato estivo bianconero. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, ha l’occasione di allungare a +5 sulle quinte, Roma e Como, mettendo forse una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Un margine che, con poche giornate ancora da disputare, potrebbe rivelarsi decisivo. Parallelamente, però, sugli spalti dell’Allianz Stadium gli uomini mercato della Juventus osserveranno con grande attenzione alcuni profili della formazione emiliana, potenziali obiettivi per la prossima estate.

Lucumí osservato speciale per la difesa

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, l’amministratore delegato Damien Comolli e il suo staff avrebbero messo nel mirino Jhon Lucumí, difensore centrale classe ’98 del Bologna. Il colombiano rappresenterebbe un’opzione concreta per rinforzare il reparto arretrato, soprattutto in vista delle possibili partenze di Federico Gatti e Gleison Bremer, entrambi accostati al mercato in uscita con valutazioni vicine ai 20 milioni di euro. Forte fisicamente, abile nell’uno contro uno e con una buona capacità di impostazione, Lucumí potrebbe inserirsi con facilità nel sistema difensivo della Juventus, garantendo affidabilità e prospettiva internazionale.

La gara di questa sera rappresenterà dunque un test dal vivo importante per valutarne leadership e tenuta contro un attacco di livello.

Castro sotto la lente, la Juve pensa anche all’attacco

Non solo difesa, però. In casa bianconera continua a piacere anche Santiago Castro, centravanti argentino che si è messo in luce nel corso della stagione. Secondo voci di corridoio, la Juventus avrebbe già inviato alcuni scout in occasione della sfida di Europa League tra il Bologna e l’Aston Villa, proprio per monitorare da vicino l’attaccante sudamericano. Anche questa sera Castro avrà quindi un’ulteriore opportunità per catturare l’attenzione dei dirigenti bianconeri, che cercano un profilo fisico ma capace anche di dialogare con i compagni.

In un match che vale una fetta di Champions, la Juventus proverà a coniugare presente e futuro: vincere per allungare in classifica e, allo stesso tempo, studiare da vicino possibili rinforzi per la prossima stagione.