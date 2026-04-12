Il Napoli rallenta nella corsa al vertice e non va oltre l’1-1 nella complicata trasferta di Parma. Una gara che si è messa subito in salita per gli uomini di Cuesta e che ha confermato quanto sia difficile questo finale di stagione. Gli azzurri tornano a casa con un punto che lascia l’amaro in bocca, soprattutto considerando il contesto di un weekend ricco di risultati inattesi. Il pareggio del Tardini, infatti, rischia di pesare notevolmente nella lotta per il titolo, anche perché le dirette concorrenti osservano con attenzione e sono pronte ad approfittarne.

Parma avanti con Strefezza, McTominay evita la sconfitta

La partita si sblocca praticamente subito: dopo appena un minuto di gioco è Strefezza a portare in vantaggio il Parma, sfruttando un avvio aggressivo dei padroni di casa. La squadra di Cuesta, trovata la rete, si compatta con grande ordine difensivo, abbassando i ritmi e concedendo pochissimi spazi al Napoli. Gli azzurri provano a reagire con pazienza, ma la manovra risulta spesso lenta e prevedibile contro una difesa attenta e determinata. Serve allora la giocata individuale per riequilibrare il match: Scot McTominay trova il varco giusto e con un destro preciso batte il portiere emiliano, firmando l’1-1. Nel finale il Napoli tenta l’assalto, ma la retroguardia ducale regge con dedizione e il risultato non cambia.

Assist all’Inter: possibile spallata al campionato

Il pareggio del Napoli si aggiunge ai risultati sorprendenti del weekend, come la pesante sconfitta del Milan, caduto a San Siro per 0-3 contro l’Udinese. Un contesto che favorisce chiaramente l’Inter, attesa questa sera dal big match contro il Como. I nerazzurri hanno l’occasione di dare una spallata decisiva al campionato: in caso di vittoria, la squadra di Chivu salirebbe a +9 proprio dal Napoli e a +12 dal Milan, quando mancherebbero appena sei giornate al termine. Un margine che avrebbe il sapore del colpo del ko per le inseguitrici e che consegnerebbe alla Beneamata una fetta consistente del 21esimo scudetto. La pressione, dunque, si sposta ora tutta sulla capolista, chiamata a sfruttare un turno che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al titolo