Parma e Napoli hanno concluso la loro sfida allo stadio Ennio Tardini con un pareggio per 1-1, un risultato che ha visto i padroni di casa portarsi in vantaggio fulmineamente grazie a Gabriel Strefezza, con Scott McTominay a siglare il pareggio per gli azzurri nella ripresa.

Il match è stato subito infiammato dalla rete di Gabriel Strefezza, che al primo minuto di gioco ha capitalizzato un'azione rapida e ben orchestrata. L'attaccante del Parma, servito da un preciso assist di testa di Nesta Elphege, ha superato la difesa partenopea con un destro angolato e potente, mettendo subito in salita la partita per il Napoli e indirizzando l'andamento della gara fin dalle battute iniziali.

La formazione guidata da Antonio Conte ha mostrato una reazione determinata, cercando con insistenza il gol del pareggio per tutta la prima frazione di gioco. Nonostante il pressing costante e le diverse iniziative offensive, la difesa organizzata dei padroni di casa ha retto bene, mantenendo il vantaggio fino all'intervallo. Nella ripresa, la pressione del Napoli è aumentata considerevolmente e al quindicesimo minuto del secondo tempo Scott McTominay è riuscito a trovare la via della rete, concretizzando una delle rare opportunità concesse dalla retroguardia avversaria e ristabilendo la parità sul campo.

Un pareggio che pesa nella corsa al vertice

Dopo aver raggiunto il pareggio, il Napoli ha intensificato ulteriormente gli sforzi, cercando con veemenza il gol della vittoria che avrebbe completato la rimonta.

Tuttavia, i successivi assalti finali degli azzurri non hanno prodotto ulteriori marcature, lasciando il risultato inchiodato sull'1-1. Questo pareggio, ottenuto al Tardini, ha un peso significativo nella classifica di Serie A, posizionando la formazione partenopea a sei punti di distanza dalla capolista. L'esito della sfida serale tra Como e Inter sarà cruciale per definire ulteriormente gli scenari di vertice e le ambizioni del Napoli nella lotta per il titolo.

Le formazioni e gli episodi chiave del match

Per il Parma, il tecnico ha schierato Suzuki tra i pali; la linea difensiva era composta da Troilo, Valenti, Circati e Valeri. A centrocampo, Keita e Bernabé hanno gestito il gioco, mentre in avanti Strefezza e Elphege hanno rappresentato le principali minacce offensive, con Del Prato e Nicolussi Caviglia a completare il reparto.

La risposta del Napoli ha visto Milinkovic-Savic in porta; Buongiorno, Olivera e Juan Jesus in difesa, con quest'ultimo sostituito da Beukema nel corso del match. Il centrocampo era affidato alla qualità di Lobotka, Anguissa e Spinazzola, con un tridente offensivo formato da Politano, Højlund e McTominay, supportati da De Bruyne. L'incontro è stato caratterizzato da grande intensità e da un avvio fulmineo dei padroni di casa, che hanno saputo sfruttare al meglio la prima occasione utile. Il gol lampo di Strefezza ha indubbiamente rappresentato l'episodio più rilevante del match, dando il via a una partita ricca di intensità e capovolgimenti di fronte. Nonostante il forcing finale, il Napoli non è riuscito a completare la rimonta, accontentandosi di un punto che mantiene comunque aperti i giochi per le posizioni di vertice del campionato di Serie A. La squadra di Conte dovrà ora concentrarsi sulle prossime sfide per non perdere ulteriore terreno nella corsa scudetto.