Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna potrebbero cambiare gli equilibri del prossimo calciomercato estivo. Secondo diversi rumors, Bernardo Silva sarebbe intenzionato a liberarsi a fine stagione dal Manchester City per approdare da free agent al Barcellona. Una notizia che non passa inosservata e che rischia di avere ripercussioni anche sulla Juventus, dove il fantasista portoghese era considerato da tempo uno dei profili ideali per alzare il livello tecnico della rosa. Il suo arrivo a parametro zero avrebbe rappresentato un’opportunità irripetibile per i bianconeri, soprattutto per regalare a Luciano Spalletti un giocatore di qualità internazionale e grande esperienza.

Barcellona in pole: Mendes spinge per la chiusura

Il fascino del Barcellona, però, potrebbe fare la differenza. Il richiamo del club catalano, unito alla volontà dello stesso Bernardo Silva e del suo agente Jorge Mendes, sembra orientare la trattativa verso la Catalogna. Il portoghese, reduce da stagioni ad altissimo livello con il Manchester City, vedrebbe nel Barça la destinazione ideale per aprire un nuovo capitolo della propria carriera. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe una delusione per la Juventus, che da tempo monitorava la situazione sperando di inserirsi nella corsa al trequartista. La possibilità di ingaggiarlo a parametro zero aveva acceso l’interesse della dirigenza bianconera, ma la concorrenza del Barcellona e la volontà del giocatore potrebbero allontanarlo definitivamente da Torino.

Alternative per la Juventus: Kessié e Maza

Nel caso in cui Bernardo Silva dovesse davvero scegliere il Barcellona, la Juventus sarebbe chiamata a virare su altri obiettivi. Tra i nomi sul taccuino figura quello di Franck Kessié, profilo di esperienza che potrebbe arrivare anch’esso a parametro zero e garantire fisicità e inserimenti al centrocampo bianconero. Un’altra opzione più giovane è rappresentata da İbrahim Maza, talento del Bayer Leverkusen valutato circa 40 milioni di euro. Il classe 2005 garantirebbe qualità e prospettiva, rientrando nella strategia societaria orientata su profili futuribili. La Juventus, dunque, resta vigile: il sogno Bernardo Silva si complica, ma le alternative non mancano e il mercato estivo promette comunque sviluppi interessanti per rinforzare la squadra di Spallett