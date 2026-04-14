A poche ore dalla cruciale partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League, l'Uefa ha ufficialmente reso noto di aver respinto il reclamo presentato dal Barcellona. Il prestigioso club catalano aveva sollevato una contestazione formale in merito a un episodio controverso verificatosi nella gara d’andata contro l’Atletico Madrid, un match che si era concluso con la sconfitta per 2-0 dei blaugrana al Camp Nou. L'oggetto principale della protesta era un presunto fallo di mano del difensore dell’Atletico, Marc Pubill, il quale avrebbe toccato il pallone con la mano dopo un rinvio del portiere avversario.

Il Barcellona aveva formalizzato la sua protesta il 9 aprile, argomentando con decisione che la mancata assegnazione di un calcio di rigore per l'episodio in questione avesse avuto un "impatto diretto sull’andamento della partita e sul suo risultato". La società blaugrana aveva inoltre espresso una profonda insoddisfazione per il mancato intervento del Var (Video Assistant Referee), il sistema che, a loro giudizio, avrebbe dovuto richiamare l’attenzione dell’arbitro Istvan Kovacs sull’azione contestata, permettendo una revisione della decisione sul campo.

La decisione dell'Uefa sull'inammissibilità

L’Organo di Controllo, Etica e Disciplina dell'Uefa ha dichiarato la protesta del Barcellona "inammissibile", come chiaramente specificato nel comunicato ufficiale diffuso dall’organizzazione continentale.

Questa decisione è giunta a ridosso della gara di ritorno, un momento chiave della competizione, confermando di fatto la scelta arbitrale originale presa durante la partita d'andata e lasciando invariato il risultato maturato. Tale pronunciamento ha così chiuso la questione disciplinare, nonostante le vivaci proteste e le aspettative del club spagnolo.

Il Barcellona aveva posto particolare enfasi sulla gestione dell'episodio da parte della tecnologia Var, evidenziando come il suo mancato intervento avesse, a loro avviso, contribuito in maniera significativa a determinare l'esito finale della gara d'andata. Tuttavia, l'Uefa ha ritenuto che non sussistessero i presupposti regolamentari per accogliere il reclamo, ponendo così fine alla questione dal punto di vista disciplinare e confermando la validità delle decisioni prese sul campo e da parte degli ufficiali di gara.

Il contesto del reclamo blaugrana

La protesta del Barcellona si è concentrata in modo specifico e dettagliato sulla dinamica del fallo di mano di Marc Pubill, avvenuto a seguito di un rinvio del portiere dell’Atletico Madrid. Il club catalano ha fermamente sostenuto che l’episodio avrebbe dovuto essere valutato diversamente sia dall’arbitro in campo che dal sistema di assistenza video, il Var. Nonostante le argomentazioni presentate, l'Uefa ha ribadito la piena regolarità della decisione presa durante il match, non riscontrando irregolarità. L'Atletico Madrid, sotto la guida esperta di Diego Simeone, aveva conquistato una vittoria importante e strategica nella gara d’andata, consolidando così le proprie possibilità di avanzare al turno successivo della Champions League.

Questa vicenda sottolinea ancora una volta come gli episodi arbitrali e l'applicazione della tecnologia Var continuino a rappresentare temi di acceso dibattito e di centralità assoluta nelle competizioni europee. Le società calcistiche, in tali contesti, cercano costantemente di tutelare i propri interessi sportivi e reputazionali attraverso tutti i canali ufficiali previsti dai regolamenti delle federazioni e delle organizzazioni sportive internazionali.