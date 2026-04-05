La Juventus ospiterà il Genoa in uno degli appuntamenti più attesi della trentunesima giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino lunedì 6 aprile alle 18:00, in una sfida che mette in palio punti importanti sia per le ambizioni bianconere che per la rincorsa salvezza dei rossoblù. La squadra di Spalletti cercherà continuità, mentre il Genoa di De Rossi vorrà riscattare il recente ko con l’Udinese e mantenere le distanze dalla zona pericolosa. L’atmosfera promette scintille tra due realtà storiche del calcio italiano.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa

Spalletti dovrebbe schierare un modulo 4-2-3-1 con Perin tra i pali, difesa composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. Locatelli e K. Thuram schermeranno il centrocampo, con una linea di tre composta da Conceicao, McKennie e Boga, alle spalle del giovane talento Yildiz. Da segnalare i ballottaggi: Boga e Vlahovic si contendono una maglia da titolare, con il primo leggermente favorito; a centrocampo sfida tra K. Thuram e Koopmeiners, e tra i pali Perin e Di Gregorio. Panchina lunga per i bianconeri, con Holm pronto al rientro dopo l’allenamento in gruppo.

Il Genoa di De Rossi risponderà con un 3-5-2 in cui Bijlow difenderà i pali. Marcandalli, Ostigard e Vasquez formeranno la linea difensiva; in mediana spazio a Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias e Martin, con Vitinha e Colombo a guidare l’attacco.

Assenti Norton-Cuffy e Cornet per problemi fisici, con Messias favorito su Baldanzi nel ruolo di incursore.

Le quote: Juventus nettamente avanti per i bookmaker

I principali operatori evidenziano una netta superiorità della Juventus davanti al proprio pubblico: il segno 1 è quotato a 1.36, mentre il pareggio paga 4.40 e il colpo esterno del Genoa 8.00. Simili le proposte di altri operatori, che fissano la vittoria bianconera a 1.38, il pari a 4.50 e l’affermazione rossoblù a 9.50. Inequivocabile la fiducia degli scommettitori nei confronti della squadra di Spalletti, chiamata a non fallire l’appuntamento casalingo contro una formazione che cerca punti in trasferta nonostante le difficoltà.

Le statistiche dei protagonisti: Locatelli faro bianconero, Messias e Frendrup le speranze del Genoa

Manuel Locatelli si conferma architetto di centrocampo per la Juventus, mettendo insieme 2285 minuti in 28 presenze stagionali sempre da titolare. Il regista ex Sassuolo brilla per precisione (88% di passaggi riusciti su 2157 complessivi, 36 i passaggi chiave) e attitudine difensiva (81 tackle e 32 intercetti in stagione), senza disdegnare qualche sortita offensiva: 1 gol e 2 assist. Forza e visione ma anche attenzione alle sanzioni, con 5 ammonizioni in campionato.

Jérémie Boga, tra i possibili uomini-copertina dello scontro, ha avuto poche occasioni dal primo minuto ma ha già lasciato il segno: 3 gol in appena 276 minuti e una pericolosità certificata dagli 8 tiri nello specchio su 13 totali.

Non mancano le giocate di qualità (8 passaggi chiave, 7 dribbling riusciti), che potrebbero rivelarsi determinanti nel match contro una difesa spesso solida come quella rossoblù.

Dal lato Genoa, Junior Messias si è ritagliato un ruolo importante come uomo ovunque tra reparto offensivo e fascia: nei suoi 529 minuti in campionato ha realizzato 3 reti, con un pregevole 19 dribbling riusciti su 33 tentati e una buona media nei duelli (61 vinti su 107). Contribuisce anche in fase di pressing (14 tackle e 5 intercetti), risultando tra i più attivi per corsa e determinazione.

A centrocampo, il danese Morten Frendrup si distingue per dinamismo e quantità: 29 presenze, 2466 minuti, 83 tackle e 147 duelli vinti su 237.

Pur poco presente sotto porta (1 gol), Frendrup funge da instancabile equilibratore e vanta 1034 passaggi con l’87% di successo. Tra i preziosi della mediana genoana anche Ruslan Malinovskyi, a quota 5 reti, 3 assist e ben 36 tiri tentati in stagione, oltre a confermarsi leader per palloni recuperati e azioni d’inserimento (34 passaggi chiave e 20 dribbling tentati).

In difesa la Juventus replica con l’affidabilità di Bremer, che in 19 presenze ha già messo la firma su 3 gol e 3 assist, mostrando anche grande efficacia con 70 duelli vinti e un’ottima percentuale di passaggi completati (88%). L’ultimo dato segna ulteriormente la differenza nel pacchetto arretrato bianconero rispetto a molti colleghi di reparto in Serie A.