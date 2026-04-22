L'Inter ha conquistato un posto nella finale di Coppa Italia 2025-2026, protagonista di una spettacolare rimonta che ha visto i nerazzurri superare il Como per 3-2 nella semifinale di ritorno disputata allo stadio Meazza. Dopo il pareggio a reti inviolate (0-0) nella gara d'andata, la vittoria odierna garantisce alla formazione milanese l'accesso all'ultimo atto della competizione, dove attenderà la vincente tra Atalanta e Lazio.

La sfida si è aperta con un inatteso vantaggio del Como. Al trentesimo minuto del primo tempo, Baturina ha sfruttato un preciso assist di Van der Brempt, portando gli ospiti in vantaggio e sorprendendo il pubblico di casa.

Nonostante i tentativi di reazione dell'Inter, la prima frazione di gioco si è conclusa con i lariani avanti per 1-0. La ripresa ha riservato un'ulteriore doccia fredda per i padroni di casa: al 48' Da Cunha, servito da Nico Paz, ha raddoppiato il vantaggio del Como, portando il punteggio sullo 0-2 e complicando ulteriormente i piani nerazzurri.

La prodigiosa rimonta nerazzurra

Nonostante il doppio svantaggio, l'Inter non ha mostrato segni di resa e ha avviato una prodigiosa rimonta. Al 69', Calhanoglu ha riaperto la partita, insaccando il pallone su assist di Sucic e accorciando le distanze sull'1-2. Poco dopo, il Como ha avuto l'opportunità di ristabilire il doppio vantaggio, ma ha sprecato una clamorosa occasione per siglare l'1-3.

Questo errore si è rivelato fatale: la pressione dei padroni di casa è cresciuta esponenzialmente e all'86' è arrivato il pareggio, ancora con Calhanoglu, autore di una doppietta personale, nuovamente su assist di Sucic.

L'inerzia della gara è passata in modo definitivo dalla parte dell'Inter, che ha completato la sua epica rimonta all'89'. In un'inversione di ruoli, questa volta è stato Calhanoglu a vestire i panni dell'uomo assist, servendo Sucic che ha realizzato la rete del definitivo 3-2. Questo gol non solo ha sigillato la vittoria, ma ha anche evitato la coda dei tempi supplementari, regalando ai nerazzurri la meritata qualificazione alla finale.

Verso la finale: attesa per la sfidante

Con il pass per la finale in tasca, l'Inter attende ora di conoscere la propria avversaria.

La seconda finalista sarà determinata dalla semifinale tra Atalanta e Lazio, un confronto che all'andata si era concluso con un pareggio per 2-2. La vittoria in rimonta contro il Como ha evidenziato la solidità e la determinazione della squadra nerazzurra, dimostrando la sua capacità di ribaltare situazioni complesse e di raggiungere l'atto conclusivo della Coppa Italia con grande carattere.