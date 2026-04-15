Il futuro di Paulo Dybala alla Roma è in bilico. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, le strade dell’attaccante argentino e del club giallorosso potrebbero separarsi al termine della stagione in corso. Una prospettiva che prende forma soprattutto alla luce della situazione contrattuale del numero 21, il cui accordo è destinato a scadere la prossima estate. A incidere sulle valutazioni di Trigoria sarebbero stati in particolare i numerosi problemi fisici che hanno condizionato l’annata del talento argentino e il suo stipendio, il più alto della rosa.

Da qui nascerebbe una riflessione interna sulla possibilità di non proseguire il rapporto, soprattutto alle cifre attualmente percepite dal calciatore, considerate elevate in relazione al rendimento e alla disponibilità effettiva in campo.

Dubbi a Trigoria e contratto in scadenza

La dirigenza giallorossa starebbe valutando con attenzione il quadro complessivo, consapevole dell’importanza tecnica di Dybala ma anche delle difficoltà incontrate nel corso della stagione. Gli stop fisici hanno limitato il suo impiego, impedendo al giocatore di aiutare Gasperini e compagni nei momenti del bisogno. Proprio questa discontinuità avrebbe raffreddato l’idea di un rinnovo alle stesse condizioni economiche.

La Roma, secondo quanto filtra, sarebbe orientata a ridurre i costi in maniera drastica e a investire su profili più affidabili dal punto di vista della tenuta atletica. In questo scenario, la separazione a fine stagione diventerebbe una soluzione concreta, aprendo inevitabilmente a nuove opportunità di mercato per l’argentino.

Il Milan valuta e spuntano alternative estere

Su questa base si inserirebbe l’interesse del Milan. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, il club rossonero starebbe valutando l’ipotesi di ingaggiare Dybala con un contratto fortemente legato alle prestazioni. Una formula che permetterebbe alla società lombarda di tutelarsi in caso di nuovi infortuni, riducendo il rischio economico, e al tempo stesso offrirebbe al giocatore l’opportunità di restare protagonista in Serie A.

L’ipotesi milanista rappresenterebbe quindi un compromesso tra ambizioni tecniche e sostenibilità finanziaria. Restano però vive anche altre possibilità: per l’argentino non è escluso un ritorno in patria, con il Boca Juniors che potrebbe tentare l’affondo, mentre sullo sfondo rimane l’interesse del Galatasaray, club turco con importanti disponibilità economiche. Il futuro di Dybala appare dunque ancora tutto da scrivere, ma la sensazione è che l’esperienza alla Roma possa davvero avvicinarsi alla conclusione.