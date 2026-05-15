A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è stata censurata dalla regia mentre parlava di Francesca Manzini. Tutto è successo in cucina mentre la concorrente stava raccontando ad Antonella Elia e Raul Dumitras un gesto effettuato dall'imitatrice: "Voi lo sapete che si pulisce con la candeggina?". Mentre i concorrenti stavano commentando, in regia ha preferito cambiare l'inquadratura.

Che cos'ha detto Alessandra Mussolini

Mentre si trovava in cucina con Raul Dumitras e Antonella Elia, Alessandra Mussolini ha menzionato Francesca Manzini per raccontare un episodio alla quale ha assistito: "Avete visto Francesca?".

A seguire l'ex europarlamentare ha aggiunto: "Si pulisce con la candeggina". Antonella Elia spiazzata per le affermazioni di Mussolini ha detto incredula: "Ma come? Dove sono queste salviette intime? Non le abbiamo". A quel punto è intervenuta Lucia per spiegare com'è andata: "Abbiamo le salviette igienizzanti, ma lei le ha usate come intimo".

La conversazione fra i quattro concorrenti del GFVip stava proseguendo, ma la regia ha preferito cambiare l'inquadratura su un'altra stanza. Dunque non è stato possibile sapere com'è proseguito il discorso.

NON MI SENTO BENE !



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La reazione di alcuni utenti del web

Su X, non è mancata la reazione ironica di alcuni utenti del web che in quel momento stavano seguendo la diretta del reality show.

Un utente ha scritto: "Mi sento male, aiuto". Un altro ha aggiunto: "Le salviette igienizzanti sarebbero perfette per i piedi di Francesca". Un altro utente ha affermato: "Ma che voi sappiate la Manzini è allergica all'acqua? Io davvero non capisco perché fa la doccia raramente e va a letto con i piedi sempre sporchi dopo aver camminato tutto il giorno a casa senza scarpe". Un ulteriore utente ha affermato: "Comunque se Francesca non esistesse andrebbe inventata. Lei non è reale". Un altro spettatore ha commentato: "Ma come può usare le salviette con la candeggina? Ma dopo non le irrita la pelle?". Un altro utente ha ironizzato: "Ma usare acqua e sapone no?".

L'ironia sul gesto di Francesca Manzini nasce dal fatto che è solita camminare scarsa per la casa più spiata d'Italia, ma poi la concorrente si mette nel letto senza lavarsi e quindi è capitato più volte che le telecamere inquadrassero i piedi sporchi della gieffina.