Il giornalista Matteo Moretto ha parlato su Youtube della Juventus e del rinnovo di Dusan Vlahovic: "E' un tema che va seguito quotidianamente perché il centravanti serbo ha un contratto che va in scadenza il prossimo giugno. Le parti si sono incontrate più e più volte e a un certo punto si è anche parlato di un avanzamento dei dialoghi per un possibile prolungamento. Tuttavia, nell'ultimo periodo i dialoghi fra la Juventus e l'entourage del calciatore si sono congelati e a oggi non sono stati fatti passi in avanti in direzione di un'ipotetica firma.

Ora bisognerà capire se nel mese di maggio ci saranno altri incontri e se di conseguenza se ci saranno progressi in merito ma bisogna tenere la vicenda sotto d'occhio perché comunque parliamo di un calciatore che a giugno andrà in scadenza. Non a caso qualche squadra si sta giù facendo avanti".

Il Milan segue da vicino lo sviluppo della vicenda Vlahovic

Seguendo il discorso di Moretto, fra le squadre che potrebbero essersi fatte avanti con l'entourage di Vlahovic ci sarebbe il Milan. Non è un segreto che la società rossonera in estate andrà a caccia di un grande centravanti da regalare a Massimiliano Allegri cosi come non è un segreto che il tecnico toscano apprezzi le doti del bomber serbo.

D'altronde fu proprio Allegri a sponsorizzare l'acquisto di Vlahovic all'epoca della Juventus, spingendo il club piemontese a investire 70 milioni di euro per strapparlo dalla Fiorentina. Il Milan sarebbe anche disposto a garantire una cifra importante a Vlahovic, circa 8 milioni di euro, a patto però che si liberi prima spazio salariale dal monte ingaggi. In questo contesto si inserisce l'eventuale uscita di Rafael Leao, attaccante esterno fra i più pagati dell'intera rosa che dopo una stagione balbettante potrebbe lasciare il Milan per una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

Barcellona e Bayern Monaco, piste che potrebbero scaldarsi per Vlahovic

Meno calda ma sempre presente sarebbe la pista che porterebbe Vlahovic a lasciare l'Italia per una società europea.

Nel recente passato Bayern Monaco e Barcellona avrebbero chiesto informazioni per lui e non è da escludere che i soprattutto i catalani, qualora perdessero Lewandowski, tornino alla carica per il classe 2000 in estate.