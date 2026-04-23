Venerdì 24 aprile, alle ore 20:45, lo Stadio Diego Armando Maradona ospiterà l'incontro tra Napoli e Cremonese, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2025. I partenopei, impegnati nella loro corsa europea, affronteranno una compagine grigiorossa alla disperata ricerca di punti salvezza. La domanda che risuona nell'impianto di Fuorigrotta è una sola: chi emergerà vincitore da questo scontro?

Le probabili formazioni: Napoli conferma l'undici, Cremonese senza Vardy

Il Napoli, guidato da Conte, dovrebbe schierare l'undici già visto nella recente trasferta contro la Lazio, senza particolari ballottaggi.

Il modulo prescelto è il 3-4-2-1, con Milinkovic Savic tra i pali e Hojlund come terminale offensivo, supportato dalle incursioni di De Bruyne e McTominay. Sulla fascia sinistra, l'esperienza di Leonardo Spinazzola potrebbe rivelarsi un fattore determinante contro una Cremonese che risponderà con un 4-4-2 impostato da Giampaolo, con Audero in porta e una difesa composta da Baschirotto e Luperto.

Napoli (Modulo: 3-4-2-1, All. Conte): Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Panchina: Meret, Contini, Gutierrez, Juan Jesus, Rrahmani, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson Santos, Giovane.

Indisponibili: Neres (rientro previsto alla 36ª giornata), Di Lorenzo e Vergara (rientro previsto alla 35ª giornata), Lukaku (condizioni da valutare).

Cremonese (Modulo: 4-4-2, All. Giampaolo): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Panchina: Silvestri, Nava, Bianchetti, Ceccherini, Faye, Folino, Thorsby, Zerbin, Collocolo, Djuric, Maleh, Barbieri, Payero, Okereke.

Indisponibili: Vardy e Moumbagna (condizioni da valutare).

Le quote: il Maradona, un fortino per il Napoli

I principali operatori di scommesse indicano il Napoli come netto favorito per la vittoria. William Hill quota il successo interno a 1.33, il pareggio a 4.75 e la vittoria esterna della Cremonese a 8.50. Anche Bet365 conferma queste tendenze, con la vittoria del Napoli a 1.33, il pareggio a 5.00 e il segno '2' a 10.00.

Questo divario riflette le notevoli differenze tra le due formazioni e la storica solidità del Maradona per gli azzurri.

Focus giocatori: Spinazzola e Lobotka per il Napoli, Audero e Terracciano per la Cremonese

Sulla fascia sinistra del Napoli, Leonardo Spinazzola rappresenta una chiave tattica importante. L'ex giocatore della Roma ha collezionato 29 presenze in campionato, con 3 gol e altrettanti assist, dimostrando una ritrovata brillantezza offensiva. La sua media voto sfiora il 7, a testimonianza di prestazioni di qualità e continuità, con un'elevata percentuale di passaggi completati che lo consacra come costruttore di gioco.

A centrocampo, Stanislav Lobotka si conferma uno dei metronomi della Serie A per numeri e solidità.

Con 1606 passaggi totali e un'accuratezza del 93%, lo slovacco è il fulcro dei ritmi di gioco del Napoli. Il suo contributo difensivo è altrettanto fondamentale, con numerosi contrasti e duelli vinti.

Più avanzato, Scott McTominay mette in mostra le sue doti fisiche e offensive, con 8 gol e 3 assist in 28 partite. Si rivela un centrocampista box-to-box, pronto a inserirsi e capace di dribblare con successo.

Per la Cremonese, difesa e porta saranno messe a dura prova. Emilio Audero ha disputato 29 partite, realizzando ben 114 parate e mantenendo una media voto di 7.13. Nonostante i gol subiti, è spesso risultato il migliore dei suoi, parando anche un rigore nel 2025. Al suo fianco, il giovane Filippo Terracciano, classe 2003, mostra segnali di crescita con numerosi palloni intercettati e duelli vinti, rappresentando un punto fermo per il reparto arretrato.

Nel centrocampo grigiorosso, Warren Bondo si distingue per energia e quantità, con 25 presenze, 31 tackle riusciti e un'alta percentuale di passaggi completati. Si tratta di uno degli under più interessanti, capace di abbinare recuperi a spunti in fase di impostazione.