Il Parma ha conquistato la sua salvezza matematica in Serie A, superando il Pisa per uno a zero in una partita cruciale disputata al Tardini. La rete decisiva è stata messa a segno da Nesta Elphege, sigillando una vittoria che garantisce ai ducali la permanenza nella massima serie e, al contempo, avvicina il Pisa in maniera significativa alla retrocessione.

L'incontro si è rivelato un banco di prova per due dei giovani allenatori più promettenti della Serie A: lo spagnolo Carlos Cuesta, classe 1995, alla guida del Parma, e lo svedese Oscar Hiljemark, di tre anni più “anziano”, per il Pisa.

La gara ha visto i toscani sfiorare il vantaggio in due occasioni nel primo tempo, colpendo ben due legni: al ventinovesimo minuto, Akinsamiro ha centrato il primo palo dopo un'incursione pericolosa, mentre nel finale di frazione, Stojilkovic, lanciato in contropiede, ha calciato sul secondo palo, negando il gol ai suoi.

La svolta della partita è arrivata nella ripresa, grazie anche ai cambi operati dai tecnici. Per il Pisa sono entrati Tourè e Meister, mentre il Parma ha rafforzato il proprio attacco con gli ingressi di Ordonez e, soprattutto, di Nesta Elphege. È stato proprio da un'azione nata dai nuovi entrati che è scaturito il gol decisivo: Sorensen ha crossato dalla destra, Valeri ha eseguito un velo intelligente, lasciando il pallone a Elphege che, ben appostato, ha controllato e battuto il portiere Semper da pochi passi.

Per l'attaccante francese, questa è la seconda rete consecutiva che si traduce in tre punti fondamentali per la sua squadra.

Il successo del Parma e la sfida del Pisa

Questa vittoria rappresenta la decima con il minimo scarto per il Parma in questa stagione, un dato che evidenzia la capacità della squadra di Mister Cuesta di gestire le partite con attenzione e pragmatismo, capitalizzando al massimo le occasioni create e mantenendo una solida difesa. Il dodicesimo clean sheet stagionale conferma l'efficacia del reparto arretrato ducale, pilastro della salvezza firmata dal giovanissimo profeta spagnolo del calcio “all'italiana”.

Il Pisa, d'altra parte, si trova ora in una posizione estremamente delicata, a un passo dalla retrocessione.

La stagione è stata complessa e costellata da episodi sfortunati, come i due pali colpiti nella sfida del Tardini, che hanno impedito alla squadra di concretizzare le proprie offensive. L'apporto di Nesta Elphege si sta rivelando sempre più determinante per i ducali, che possono ora affrontare con maggiore serenità le ultime giornate di campionato, mentre i toscani dovranno lottare fino all'ultimo per evitare la caduta in Serie B.