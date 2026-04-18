Il Parma ha conquistato una vittoria fondamentale sul campo dell’Udinese, imponendosi per 1-0 e compiendo un passo decisivo verso la salvezza. Il gol decisivo è stato siglato nella ripresa da Elphege, alla sua prima rete stagionale, mentre nel finale il portiere Suzuki ha neutralizzato un ultimo e pericoloso tentativo friulano, blindando il risultato e permettendo ai ducali di avvicinarsi concretamente all'obiettivo stagionale.

La Partita: Dettagli e Momenti Chiave

La gara ha visto il suo momento di svolta dopo l’intervallo, precisamente al 51’ minuto.

Elphege, subentrato a Pellegrino, ha saputo sfruttare con prontezza un buco difensivo lasciato aperto da Kabasele. Con grande lucidità e determinazione, si è presentato a tu per tu con il portiere Okoye e lo ha battuto con un preciso tiro di sinistro. La rete, arrivata su assist di Strefezza, rappresenta la prima marcatura stagionale per il giovane attaccante e ha regalato al Parma tre punti di inestimabile valore, cambiando le sorti dell'incontro.

Nel finale di gara, l’Udinese ha intensificato la sua pressione alla ricerca del pareggio, cercando di ribaltare il risultato. Solet ha servito Gueye, il cui colpo di testa si è stampato con forza sulla traversa, negandogli la gioia del gol. Sulla successiva respinta, Zaniolo, anch’egli di testa, ha sprecato un’occasione d’oro da pochi passi, non riuscendo a inquadrare la porta.

Nei sei minuti di recupero concessi dall'arbitro, il portiere Suzuki si è reso protagonista di un intervento eccezionale e provvidenziale su un tiro ravvicinato ancora di Zaniolo, deviando la palla in angolo e di fatto “mettendo in ghiaccio il risultato” per il Parma, sigillando la vittoria.

Il Valore Strategico del Successo

Questo successo assume un valore sia simbolico che pratico per il Parma. Con una rosa caratterizzata da molti elementi giovani e promettenti, la squadra può ora festeggiare con concretezza la salvezza in Serie A. La vittoria esterna, ottenuta su un campo difficile come quello dell'Udinese, ha un peso determinante nella corsa alla permanenza nella massima serie, consolidando la posizione del club in classifica e allontanando definitivamente le zone più calde.

Per l’Udinese, al contrario, la sconfitta interrompe una serie positiva di risultati e evidenzia le difficoltà nel trovare soluzioni offensive efficaci, specialmente in assenza del centravanti Davis, il cui apporto si è rivelato fondamentale in altre occasioni. La squadra friulana ha faticato a concretizzare le proprie azioni, mostrando una certa sterilità in fase realizzativa che ha compromesso la possibilità di ottenere almeno un punto tra le mura amiche.