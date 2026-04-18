Con la vittoria per 3 a 0 sul Cagliari ottenuta ieri sera, l'Inter mette un altro tassello alla sua corsa per lo scudetto. Un trionfo che a 5 giornate dalla fine del campionato ha il sapore dello scudetto, il ventunesimo nel caso, e che secondo il giornalista Fabio Ravezzani, potrebbe arrivare grazie alla grande differenza fra il comparto societario della Beneamata e tutte le sue rivali.

Inter, Ravezzani: 'I nerazzurri vinceranno lo scudetto perché hanno una società anni luce avanti a Juve e Milan'

Sul social X Ravezzani ha quindi scritto quanto segue:" L’Inter sta per vincere lo scudetto per una ragione molto semplice.

È da anni la squadra con la miglior dirigenza sportiva della serie A. Anni luce davanti ai pasticcioni di Milan e Juve e con una potenza di fuoco nettamente superiore al Napoli. Il resto sono baruffe tra tifosi".

Un'affermazione suffragata dai fatti, in quanto l'Inter rispetto a Juventus e Milan è sembrata avere un progetto molto più quadrato. Non è certo un caso che l'avventura di Simone Inzaghi a Milano sia terminata solo l'anno scorso dopo 4 stagioni di permanenza, mentre sia sponda bianconera che rossonera le gestioni tecniche si sono susseguite con grande confusione e poca logica.

Ravezzani, ha poi dedicato un pensiero proprio all'attuale allenatore dell'Inter: "Mi sfugge la logica di Chivu per cui se a inizio stagione dicevi che l’Inter non era favorita eri anti interista, ma se dicevi che era favorita eri ancor più anti interista perché davi troppa pressione.

(Personalmente la davo favorita col Napoli, sono colpevole?)".

I tifosi rispondono a Ravezzani

Le parole di Ravezzani hanno acceso la discussione sul web: "Alt. L'Inter beneficia del fatto che nell'era Zhang poteva investire senza curarsi del fatto che prima o poi qualcuno avrebbe "presentato il conto" (immaginatevi Maldini senza i limiti imposti da Elliott cosa avrebbe potuto fare). Ciò le sta garantendo un indubbio vantaggio" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Sono d'accordo con lei direttore anche se alcuni tifosi interisti odiano questa dirigenza io credo che è solo grazie a loro che abbiamo avuto questi risultati ed alcuni anche inaspettati.....con continue sessioni di mercato fantasiose più che onerose".