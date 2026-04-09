In questi ultimi mesi le critiche sui pochi talenti italiani in Serie a sono ben note, di certo l'Atalanta può vantare tra le mani un giovane talento che sta scalando le gerarchie come Honest Ahanor. Il difensore classe 2008 nato ad Aversa, provincia di Caserta, da genitori nigeriani. Da poco 18 enne, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa dove successivamente ha esordito in prima squadra. La scorsa estate è stato acquistato dall'Atalanta che ha investito su di lui una cifra considerevole come 20 milioni di euro, una cifra record per un under 17.

L'esordio in Serie a e la chiamata dell'under 21

L'esordio in Serie a era arrivato già l'anno scorso con la maglia del Genoa a soli 17 anni con Alberto Gilardino in panchina, con cui ha collezionato 6 presenze in prima squadra. All'Atalanta trova il suo primo goal tra i professionisti, proprio in occasione della sfida contro la sua ex squadra, il Genoa, nella vittoria della Dea per 4-0 agli ottavi di finale di Coppa Italia. In Serie A, ha confermato le buone premesse fino ad ora con 16 presenze, tra cui prestazioni molto convincenti dove il giovane difensore è riuscito a sorprendere per una certa maturità e duttilità tattica non comune.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate alla nazionale italiana under 21 di Silvio Baldini, il giovane azzurro ha ottenuto la cittadinanza italiana, per poi essere convocato per le due gare di qualificazione all'Europeo 2027.

Nella gara contro la Svezia, svolta il 31 marzo, ha esordito con la nazionale giovanile nella vittoria degli azzurrini per 4-0.

Il suo ruolo in campo e gli occhi puntati del Real Madrid

Honest Ahanor è un difensore mancino, nel gioco dell'Atalanta di Raffaele Palladino si colloca con ottimi risultati da terzo nella retroguardia a sinistra oppure venendo impiegato qualche metro più avanti come esterno sinistro a tutta fascia. In entrambi i ruoli mette in mostra la sua fisicità, rapidità ed efficacia in entrambe le fasi di gioco. Il tecnico della squadra lombarda lo definisce già un grande talento per la Serie a da valorizzare e da far crescere ulteriormente.

Il suo idolo è una leggenda rossonera del Milan come Paolo Maldini, uno dei migliori difensori della storia del calcio, si ispira per la sua leadership e il suo stile di gioco nella fase difensiva.

In passato è stato seguito proprio dal Milan, preso in considerazione per la scorsa finestra di calciomercato estiva prima dell'accordo definitivo con l'Atalanta.

Il Real Madrid segue con attenzione l'azzurro, che si è messo in mostra come uno dei migliori talenti italiani. Di certo, l'Atalanta non ha intenzione di privarsene facilmente e considerando la giovanissima età, il suo prezzo è destinato di questo passo ad aumentare notevolmente.