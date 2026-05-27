Le ultime settimane sembravano effettivamente quelle conclusive; da tempo si vociferava del possibile ritiro di Mkhitaryan e di conseguenza dell’addio all’Inter al termine della stagione 2025-2026. A ridosso dei titoli di coda, però, l’armeno pare aver cambiato idea: secondo le ultime indiscrezioni, il 37enne avrebbe deciso non solo di non appendere gli scarpini al chiodo ma soprattutto di rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri.

Il contratto che attualmente lega Mkhitaryan all’Inter scade il prossimo 30 giugno; circa un mese a disposizione per pensarci ma l'impressione è che il matrimonio tra l’armeno e in nerazzurri sia destinato a continuare almeno per un altra stagione anche se non alle cifre che attualmente percepisce.

Il contratto del centrocampista è infatti ancora piuttosto ricco a dispetto del fattore anagrafico: 3,8 milioni netti a stagione. Con buone probabilità, si andrà a limare l’ingaggio intorno ai 2 milioni di euro a stagione, poco più della metà.

Henrikh Mkhitaryan, altro che ritiro: l’armeno pronto alla quinta sinfonia in nerazzurro

Salvo ulteriori colpi di scena, l’avventura di Henrikh Mkhitaryan all’Inter è quindi destinata a proseguire anche per la prossima stagione che sarebbe esattamente la numero 5 in nerazzurro. Delle quattro annate trascorse, solo l’ultima è stata forse vissuta meno da protagonista da parte dell’armeno; complice qualche infortunio di troppo ma anche il peso del fattore anagrafico che ovviamente incide anche sulla tenuta atletica e per l’appunto fisica.

Nei primi 3 anni, invece, il centrocampista ex Roma è stato un vero e proprio perno della mediana nerazzurra sia in termini di produzione offensiva che di capacità di legare il gioco tra difesa e attacco.

Con Simone Inzaghi ha vissuto una vera e propria seconda giovinezza scandita da trofei, soddisfazioni, ma anche grandi delusioni in compagnia del popolo interista. Al netto di quanto raccontato sui 4 anni nerazzurri - con il quinto ormai quasi certo - il bottino è di 187 presenze, 12 gol e 21 assist.

Inter, Mkhitaryan come mentore per i nuovi pilastri del centrocampo

Ora, per Mkhitaryan sembrano spalancarsi le porte di un nuovo futuro ancora con la maglia dell’Inter anche se più da subentro e da co-protagonista.

Certamente un’arma in più per Cristian Chivu che punta molto sul coinvolgimento totale e costante dell’intera rosa al fine di far rifiatare i titolari ma anche per elevare il valore del gruppo che, come risaputo, può essere valore aggiunto tanto nei momenti d’oro quanto nelle difficoltà.

Lo scenario tattico vede in vantaggio Petar Sucic nella posizione di campo che negli ultimi anni è stata occupata con stradominio proprio da Mkhitaryan; maggiore spazio, salvo scelte di calciomercato ancora tutte da scrivere e scoprire, anche per Andy Diouf. Sarà dunque più marginale l’utilizzo dell’armeno considerando anche eventuali innesti per il centrocampo nerazzurro ma non per questo di minore impatto o importanza.