Jean-Philippe Mateta sarebbe tornato nei pensieri della Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. La società bianconera starebbe monitorando la situazione con attenzione, soprattutto considerando le incertezze legate al futuro di Dusan Vlahovic e i dubbi emersi sul rendimento di Loïs Openda nella stagione appena conclusa. Il cartellino del centravanti del Crystal Palace, fresco vincitore dell’ultima Conference League, verrebbe valutato non meno di 30 milioni di euro.

Perché la Juve starebbe seguendo Mateta

Il profilo di Mateta risponderebbe a precise esigenze tecniche.

Già dalla prossima sessione di calciomercato, Luciano Spalletti avrebbe chiesto una punta fisica, capace di proteggere il pallone e far salire la squadra nei momenti di difficoltà.

Caratteristiche che Jonathan David e Openda avrebbero mostrato soltanto a tratti nell’ultima stagione, considerando che davanti a un’offerta ritenuta adeguata, entrambi gli attaccanti potrebbero lasciare Torino durante l’estate.

In questo scenario, la Juventus starebbe seguendo Mateta anche e soprattutto per le incertezze legate a Vlahovic. Il rinnovo del contratto dell’attaccante serbo apparirebbe ancora complicato e la dirigenza bianconera non vorrebbe farsi trovare impreparata in vista della prossima stagione.

Mateta farebbe comodo a Spalletti e potrebbe diventare l’erede di Vlahovic

Dal punto di vista tattico, Mateta potrebbe integrarsi bene nei sistemi di gioco utilizzati da Spalletti. Se nel 4-2-3-1 potrebbe agire da riferimento centrale, favorendo gli inserimenti di Kenan Yildiz e Francisco Conceição, in un 3-4-2-1 occuperebbe l’area con continuità, sfruttando cross e giocate dei trequartisti.

L’attaccante francese garantirebbe inoltre presenza fisica sui calci piazzati, aspetto che la Juventus avrebbe faticato a valorizzare nell’ultima stagione. La sua capacità di attaccare la profondità e vincere duelli aerei verrebbe considerata ideale per un calcio verticale e aggressivo come quello proposto dal tecnico toscano.

L’attuale valutazione di Mateta sarebbe di 30 milioni di euro

La valutazione del cartellino di Mateta si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, cifra ritenuta importante ma ancora accessibile per la Juventus. Molto però potrebbe dipendere anche dal mercato in uscita con Openda, Andrea Cambiaso e Gleison Bremer che potrebbero essere sacrificati per finanaziare i colpi in entrata.

Va inoltre considerato come il prossimo Mondiale potrebbe trasformarsi in una vetrina decisiva per l’attaccante francese. Una competizione disputata ad alto livello rischierebbe infatti di far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino e aumentare la concorrenza dei top club europei. Per questo motivo la Juventus starebbe valutando tempi e modalità di un possibile affondo, nel tentativo di anticipare eventuali rivali e consegnare a Spalletti un centravanti più funzionale alla sua idea di gioco.