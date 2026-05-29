La Juventus ha reso omaggio alle trentanove vittime della tragedia dell'Heysel, avvenuta il 29 maggio 1985, con una sentita cerimonia che si è svolta a Torino, nei pressi della Continassa. L'evento ha visto la partecipazione di figure di spicco del club bianconero, tra cui il tecnico Luciano Spalletti e l'amministratore delegato Damien Comolli, a testimonianza dell'importanza che la società attribuisce al ricordo di quella dolorosa pagina di storia.

La commemorazione si è tenuta di fronte all'installazione artistica 'Verso Altrove', un monumento simbolico dedicato proprio ai tifosi che persero la vita allo stadio Heysel di Bruxelles.

La presenza congiunta di Spalletti e Comolli ha sottolineato l'unità e la profonda partecipazione del club in questo momento di raccoglimento e memoria.

Oltre al tecnico e all'amministratore delegato, alla cerimonia hanno preso parte anche altri rappresentanti istituzionali della società bianconera. Tra questi, il presidente Gianluca Ferrero, il direttore sportivo Marco Ottolini, il presidente del Juventus Museum Paolo Garimberti e il dirigente Gianluca Pessotto. La loro presenza ha rafforzato il messaggio di un impegno corale e duraturo nel mantenere viva la memoria delle vittime e nel promuovere i valori di rispetto e solidarietà che dovrebbero sempre animare il mondo dello sport.

Il valore della memoria e l'impegno della Juventus

Questo appuntamento annuale presso la scultura 'Verso Altrove' non è solo un rito, ma un profondo momento di riflessione per l'intera comunità juventina e per tutti gli appassionati di calcio. La partecipazione dei vertici societari evidenzia l'incrollabile impegno del club nel preservare il ricordo delle vittime e nel sostenere le loro famiglie, colpite da una tragedia che ha segnato indelebilmente la storia del calcio europeo. L'evento si è svolto in un clima di grande compostezza e rispetto, con l'obiettivo primario di trasmettere alle nuove generazioni l'importanza cruciale della memoria storica e della solidarietà, affinché simili eventi non si ripetano mai più.

Un giorno dedicato al ricordo: le altre iniziative

La cerimonia alla Continassa è stata una delle tappe di una giornata interamente dedicata al ricordo delle vittime dell'Heysel. Già in mattinata, una delegazione ufficiale della Juventus aveva reso omaggio ai caduti presso il memoriale 'Forever Bound' ad Anfield Road, a Liverpool, deponendo una corona di fiori in segno di rispetto e vicinanza. Questo gesto ha rimarcato il legame profondo e la solidarietà che unisce le diverse realtà del calcio di fronte a tragedie comuni.

Nel corso della giornata, altre iniziative commemorative si sono tenute in diverse località. A Torino, un momento di riflessione è stato organizzato presso la Biblioteca Italo Calvino, coinvolgendo le autorità locali e le associazioni di tifosi.

Un ulteriore evento si è svolto al Giardino di Via Galimberti 46 a Grugliasco, ampliando la partecipazione e il coinvolgimento della comunità. La giornata di ricordo si è conclusa, come da tradizione, con l'illuminazione della Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino, che ha brillato nel cielo notturno rinnovando ogni anno il monito e il dolore di quella drammatica notte di quarantuno anni fa.