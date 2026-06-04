Il calciomercato della Juventus starebbe entrando in una fase decisiva. Dopo il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic, la dirigenza bianconera sarebbe al lavoro valutando diversi profili per il reparto offensivo. Tra le opzioni più concrete, a oggi emergerebbero i profili di Randal Kolo Muani e Alexander Sørloth. Seppur con caratteristiche differenti, ma ritenuti compatibili con il progetto tecnico di Luciano Spalletti, l’eventuale arrivo di uno dei due non escluderebbe l’altro.

L'Atletico Madrid potrebbe aprire alla cessione di Sørloth

L’attaccante norvegese rappresenterebbe una delle piste di mercato più interessanti seguite a oggi dalla Juventus.

Infatti, Sørloth avrebbe attirato l'attenzione degli osservatori bianconeri grazie alle prestazioni offerte nell'ultima stagione e alla capacità di ricoprire il ruolo di terminale offensivo.

Dal punto di vista tattico, l’attuale attaccante dell’Atletico Madrid potrebbe adattarsi perfettamente alle idee tattiche di Spalletti. Nel 4-2-3-1 agirebbe come riferimento centrale, favorendo gli inserimenti dei trequartisti e valorizzando il gioco sulle corsie esterne. In un eventuale 4-3-3, garantirebbe invece una presenza costante nell'area avversaria, garantendo gli inserimenti in zona gol degli esterni. La valutazione del suo cartellino si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

Perché potrebbe tornare Kolo Muani e come giocherebbe con Spalletti

A oggi il profilo del francese, di rientro al PSG dopo il prestito al Tottenham, sembrerebbe ancora quello maggiormente gradito in casa Juventus. Kolo Muani ha lasciato ricordi più che positivi durante la sua esperienza in bianconero (otto gol in 16 presenze) e il club starebbe studiando la formula più adatta per riportarlo a Torino.

A differenza di Sørloth, che fa della fisicità, del gioco aereo e della protezione del pallone i suoi principali punti di forza, il gioco del francese si sviluppa maggiormente sulla velocità, sull’accelerazione e l'attacco degli spazi. Valutato dal PSG circa 30 milioni di euro, Kolo Muani può giocare inoltre anche da esterno o da seconda punta a supporto dell’attaccante centrale.

Due profili diversi, entrambi però funzionali alle esigenze della Juventus.

Juventus, le possibili cessioni

Prima di pianificare un investimento importante, la Juventus vorrebbe però concentrarsi anche sulle uscite. La società sarebbe orientata a realizzare alcune plusvalenze utili a finanziare il mercato estivo e a migliorare la sostenibilità economica della rosa. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino ci sarebbero Douglas Luiz (di rientro dal prestito all’Aston Villa) e Teun Koopmeiners. Entrambi non farebbero più parte dei piani tecnici futuri della Juventus e una loro eventuale cessione consentirebbe di liberare spazio salariale e generare liquidità immediata.

Tra gli elementi della rosa che potrebbero essere ceduti in presenza di proposte ritenute vantaggiose ci sarebbero Andrea Cambiaso e Jonathan David.

Il terzino azzurro ha diversi estimatori in Premier League e sulle sue tracce si starebbe muovendo anche il Barcellona. Il suo cartellino viene valutato 50 milioni di euro dalla Juventus e una sua cessione garantirebbe un’enorme plusvalenza.