L’operazione di mercato Kim Min-Jae Juventus potrebbe diventare uno dei temi più caldi delle prossime settimane. Dopo l’addio di Dusan Vlahovic e il conseguente possibile interesse per Kolo Muani e Alexander Sørloth, la dirigenza bianconera starebbe valutando anche un rinforzo di qualità ed esperienza internazionale per il reparto arretrato qualora Gleison Bremer decida di salutare Torino. Il profilo dell'ex Napoli potrebbe così tornare in Serie A dopo aver vinto lo Scudetto 2022-2023 proprio agli ordini di Luciano Spalletti.

Per Kim servono 40 milioni di euro

L'eventuale operazione di mercato non sarebbe tuttavia semplice. Nonostante l'esperienza in Bundesliga non abbia finora prodotto il rendimento mostrato ai tempi del Napoli, il Bayern Monaco continuerebbe a valutare il cartellino di Kim non meno di 40 milioni di euro.

Una cifra significativa, soprattutto se confrontata con i circa 20 milioni di euro ai quali il difensore risulterebbe attualmente iscritto a bilancio dal club bavarese. Inoltre, la dirigenza tedesca potrebbe confidare in una crescita delle quotazioni del giocatore al Mondiale 2026 con la Corea del Sud, aumentando ulteriormente l'interesse di diversi club e, di conseguenza, il valore del suo cartellino sul mercato.

Perché Kim può essere il sostituto di Bremer

Dal punto di vista tecnico e tattico, Kim sembrerebbe possedere tutte le qualità per diventare il sostituto ideale di Bremer. Il centrale sudcoreano ama difendere in anticipo, aggredire l'avversario lontano dalla porta e partecipare attivamente alla costruzione della manovra.

Caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con l'idee di calcio proposte da Spalletti. Oltre ad aver accumulato una certa esperienza internazionale, Kim garantirebbe anche affidabilità nei duelli individuali, una notevole efficacia nel gioco aereo e grazie alla propria tecnica individuale, una costruzione del gioco partendo dalla linea di difesa.

Mercato Juve: non solo Kim

Come anticipato, il mercato bianconero non riguarderebbe esclusivamente il reparto arretrato. Le attenzioni della dirigenza resterebbero concentrate anche sull'attacco.

Per il dopo Vlahovic, tra i principali obiettivi della Juventus continuerebbe a figurare Kolo Muani. Il francese, la cui valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro, rappresenterebbe una soluzione particolarmente apprezzata per velocità, duttilità e capacità d’interpretare più ruoli offensivi.

Parallelamente, la dirigenza bianconera starebbe monitorando Sørloth dell'Atletico Madrid. Il norvegese offrirebbe invece maggiore fisicità, presenza nell'area di rigore e forza nel gioco aereo. 40 milioni di euro la cifra richiesta dagli spagnoli per il cartellino del giocatore.