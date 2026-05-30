La AS Roma si trova davanti alla necessità di generare oltre 50 milioni di euro in plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario, una situazione che potrebbe portare anche a cessioni eccellenti. Tra i nomi finiti sotto osservazione c’è quello di Niccolò Pisilli, giovane centrocampista classe 2004 considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio giallorosso.

Il club capitolino avrebbe preferito trattenerlo, ma l’interesse nei suoi confronti è in costante crescita. Secondo quanto riportato da fonti britanniche, infatti, sia il Tottenham Hotspur sia il Newcastle United hanno inserito Pisilli tra gli obiettivi per il centrocampo in vista della prossima stagione.

A questi si aggiunge anche la Juventus, pronta a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione.

Juventus e Tottenham chiedono informazioni per Pisilli

Gli Spurs sarebbero alla ricerca di un rinforzo in mediana e il giovane talento della Roma rappresenterebbe una delle opzioni principali per colmare il vuoto lasciato da Conor Gallagher. Il profilo del centrocampista italiano piace per duttilità, margini di crescita e capacità di adattarsi a più soluzioni tattiche.

Il Tottenham starebbe valutando con attenzione l’operazione, senza farsi scoraggiare dalla richiesta di circa 35 milioni di euro fissata dalla Roma. Anche il Newcastle continua a seguirlo da vicino, con i dirigenti impegnati in una fase di analisi in vista delle prossime mosse di mercato.

Sul fronte Juventus, invece, si parla di un primo sondaggio esplorativo per l’entourage del giocatore, segnale di un interesse concreto ma ancora in fase iniziale. Il futuro di Pisilli resta quindi aperto, con diversi top club pronti a contendersi uno dei giovani più promettenti del calcio italiano.

La Roma vuole rinforzare l'attacco: ipotesi Greenwood e Scamacca

In casa AS Roma si guarda anche al mercato in entrata, con l’idea di rinforzare il reparto offensivo attraverso profili di livello internazionale. In questo senso, il club giallorosso starebbe valutando un tentativo concreto per Mason Greenwood, anche se la concorrenza resta folta e la trattativa non appare semplice. Tra le parti, comunque, ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi, segnale di un interesse reale da parte della dirigenza.

Parallelamente, non è escluso che la Roma possa aprire a valutazioni importanti anche su Matías Soulé: l’argentino non è considerato incedibile di fronte a offerte particolarmente rilevanti, soprattutto se funzionali a finanziare nuove operazioni in entrata. Più defilata, invece, la pista che porta a Gianluca Scamacca, al momento circondata soprattutto da indiscrezioni e senza riscontri concreti.

Ipotesi scambio Kone-Frattesi tra Roma e Inter

Il nome di Davide Frattesi torna con forza al centro delle dinamiche di mercato, con la AS Roma che continua a monitorare la sua situazione in vista della prossima stagione. Il centrocampista dell’Inter sta vivendo un’annata meno centrale del previsto e, anche con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, non avrebbe ancora ottenuto le garanzie di continuità che sperava.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club milanese sarebbe ora disposto ad ascoltare offerte già nelle prossime settimane, con una valutazione del cartellino sensibilmente ridimensionata rispetto al passato: si passerebbe infatti da una richiesta di circa 35 milioni a una forbice più accessibile, compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Nel frattempo, i giallorossi valutano anche possibili incastri di mercato che coinvolgono altri profili, tra cui Manu Koné, con l’idea di possibili operazioni incrociate tra i due club, anche se al momento le piste restano distinte. Attenzione però anche all’Atalanta, che segue con interesse la situazione e potrebbe inserirsi con decisione, rendendo la corsa al giocatore più aperta che mai.