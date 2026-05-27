Il futuro della porta della Juventus per la stagione 2026/2027 potrebbe dire Premier, ma non necessariamente con Alisson protagonista. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, nella trattativa con il Liverpool starebbe prendendo quota anche il nome di Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano che in questa stagione ha alternato il ruolo di vice a diverse presenze da titolare con i Reds.

Dopo aver confermato Malen in rosa, la Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare all’attaccante olandese.

Il futuro di Luka Modrić resta ancora tutto da decidere e la sua esperienza al Milan potrebbe non essere arrivata alla fine. Nonostante il cambio in panchina con l’addio di Allegri e una chiusura di stagione complicata, il centrocampista croato si trova bene a Milano, così come la sua famiglia, elemento che pesa nelle sue valutazioni.

Le alternative per la porta della Juventus

Andiamo con ordine. Alisson, oggi 33enne, avrebbe già da tempo trovato un’intesa di massima con la Juventus, individuata come la squadra con cui iniziare una nuova fase della carriera dopo Liverpool. I bianconeri gli avrebbero proposto un accordo triennale fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione. L’idea era quella di affidargli il ruolo di erede di Di Gregorio e renderlo uno dei pilastri della squadra nel prossimo futuro.

Il Liverpool, però, non sembra intenzionato a lasciarlo partire subito. Alisson avrebbe chiesto di poter chiudere in anticipo la propria esperienza ad Anfield, nonostante il contratto in scadenza nel 2027, ma il club inglese preferirebbe trattenerlo ancora una stagione. Per questo motivo starebbe valutando la possibilità di mandare Mamardashvili alla Juventus in prestito per un anno, in attesa del definitivo passaggio di consegne tra i pali dei Reds.

Nonostante il ruolo inizialmente da secondo, il georgiano ha trovato spazio durante l’ultima stagione, collezionando dieci presenze in Premier League e sette in Champions League, anche grazie ad alcuni problemi fisici accusati da Alisson. Tuttavia, il Liverpool ritiene ancora fondamentale l’esperienza del brasiliano e per questo potrebbe scegliere di rinviare il cambio generazionale.

Nel frattempo la Juventus continua a valutare anche altre alternative per la porta. Tra i nomi seguiti ci sono David De Gea, reduce dalle ultime stagioni alla Fiorentina, e Guglielmo Vicario, secondo della Nazionale italiana e possibile partente dal Tottenham. Nonostante ciò, la priorità dei bianconeri resta ancora Alisson.

La Roma cerca un vice Malen

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il club giallorosso starebbe preparando un’offerta al Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, reduce da una stagione poco brillante durante il prestito al Tottenham.

Sull’attaccante francese si sarebbe mosso anche il Bayern Monaco, anche se finora non sarebbero arrivate proposte concrete. Interesse registrato pure da parte del Fenerbahçe, che però al momento non avrebbe ancora avviato veri contatti per la trattativa.

Milan: Modric deciderà il suo futuro al termine dei Mondiali

In questo momento Modrić continua a lavorare con l’obiettivo del Mondiale, mentre riflette sul prosieguo della carriera: da un lato l’ipotesi di chiudere con la Nazionale croata, dall’altro la possibilità di restare un altro anno in rossonero. In questa direzione spingerebbe anche Zlatan Ibrahimović, intenzionato a convincerlo a prolungare la sua avventura al Milan.

Anche sul piano dei numeri, la sua stagione è stata positiva. Il 14 luglio 2025 aveva firmato un contratto annuale con il Milan, con opzione per un’ulteriore stagione. In totale ha giocato 37 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, accumulando 2864 minuti, con 2 gol e 3 assist.