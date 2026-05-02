Il big match del pomeriggio tra Como e Napoli si è chiuso con uno 0-0 che lascia aperti diversi scenari sia nella corsa scudetto sia nella lotta per la Champions League. Una gara intensa, combattuta e per lunghi tratti dominata dai padroni di casa, capaci di creare di più sotto ogni aspetto: maggiore possesso palla, più tiri verso la porta, più big chance e una sensazione costante di controllo del match.

Nonostante questo, gli uomini di Antonio Conte hanno saputo resistere, blindando la propria porta e portando a casa un pareggio pesante soprattutto sul piano mentale.

Il Napoli ha sofferto, ma ha evitato una sconfitta che avrebbe potuto complicare la corsa alla Champions. Un risultato che però, indirettamente, fa sorridere soprattutto Inter, Juventus e Roma, tutte pronte a sfruttare questo passo falso dei lariani.

Inter a un passo dallo scudetto: il Napoli rallenta ancora

Per l’Inter, questo pareggio rappresenta una vera e propria occasione d’oro. Ai nerazzurri basterà infatti un solo punto nella gara interna di domani contro il Parma per candidarsi al titolo e mettere le mani sul ventunesimo scudetto della propria storia. Con un pareggio, la squadra lombarda riuscirebbe infatti a staccare il Napoli di 10 punti quando mancherebbero soltanto tre giornate alla fine della stagione.

Poco conterebbe inoltre il risultato di Sassuolo-Milan, gara che si giocherà sempre domani ma alle ore 15 e che potrebbe portare i rossoneri comunque a una distanza ininfluente dai cugini nerazzurri.

Champions, Juve e Roma possono allungare sul Como

Anche nella corsa Champions lo 0-0 del Sinigaglia potrebbe cambiare gli equilibri. La Juventus ha ora l’opportunità di blindare il quarto posto battendo l'Hellas Verona già retrocesso. Una vittoria permetterebbe ai bianconeri di salire a +5 proprio sul Como, margine pesantissimo a sole tre giornate dalla fine. Un dettaglio tutt’altro che secondario, soprattutto considerando che in caso di arrivo a pari punti sarebbero proprio i lombardi ad avere il vantaggio negli scontri diretti, fattore molto pericoloso per la squadra di Luciano Spalletti.

Anche la Roma può approfittarne. I giallorossi, impegnati all’Olimpico contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, hanno la possibilità di superare definitivamente il Como e prendersi il quinto posto in solitaria. Servirà però una vittoria pesante, contro un avversario tutt’altro che semplice.