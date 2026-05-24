Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha condiviso le sue sensazioni prima dell'importante sfida contro l'Udinese, in programma allo stadio Diego Armando Maradona. Intervistato, Conte ha espresso l'emozione consueta di ogni pre-partita, sottolineando come l'obiettivo primario sia sempre quello di «cercare di fare risultato», considerandolo «la cosa più importante». Riflettendo sul campionato appena trascorso, il tecnico ha dichiarato che sono state «fatte cose importanti, o forse troppo sottovalutate», esortando i suoi ragazzi a «finire nel miglior modo possibile».

Queste dichiarazioni assumono un peso particolare, poiché la partita potrebbe segnare la fine della sua esperienza sulla panchina azzurra.

Conte ha poi ribadito l'assoluta necessità di ottenere un risultato positivo, indipendentemente dal fatto che si tratti dell'ultima giornata: «È importante ottenere un risultato positivo, che sia l'ultima giornata non conta: bisogna scendere in campo per raggiungere l'obiettivo». L'allenatore ha inoltre voluto mettere in luce la passionalità unica dell'ambiente napoletano e la complessità che questa componente aggiunge alla gestione della squadra. «Bisogna stare qui per capire cosa è Napoli e cosa rappresenta il Napoli per il popolo», ha affermato, aggiungendo che è «un ambiente dove tutto viene esaltato al massimo, devi gestirlo e a volte diventa più difficile che altrove».

Nonostante le sfide, ha concluso, «Vincere qua dà grande soddisfazione».

Un campionato intenso e il valore della piazza napoletana

Le parole di Conte offrono uno spaccato della complessità e dell'intensità vissute durante la stagione. L'allenatore ha evidenziato come il lavoro svolto dalla sua squadra sia stato, a suo parere, spesso sottovalutato, ma ha voluto rimarcare l'impegno costante dei suoi giocatori e l'importanza di chiudere il campionato nel modo migliore. Il suo riferimento alla passionalità dell'ambiente napoletano mette in luce quanto sia particolare e stimolante allenare una squadra come il Napoli, dove ogni risultato e ogni prestazione vengono vissuti con un trasporto eccezionale dalla tifoseria.

La sfida decisiva e il futuro dell'allenatore

La partita tra Napoli e Udinese è in programma domenica 24 maggio 2026 alle ore 18:00, con lo stadio Diego Armando Maradona a fare da cornice. Gli azzurri, che partono da 73 punti in classifica, hanno la possibilità di blindare il secondo posto con un pareggio. Sullo sfondo di questa sfida rimane la situazione contrattuale di Antonio Conte: il suo accordo originario con il club è valido fino al 30 giugno 2027, ma la separazione sembra ormai imminente e dovrebbe essere formalizzata dopo quest'ultima gara stagionale. La direzione di gara sarà affidata ad Andrea Zanotti, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Pascarella. Il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Manganiello, mentre al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Prontera e Pairetto.