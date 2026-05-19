Manuela Giugliano è stata nominata miglior calciatrice della Serie A Women per la stagione 2025-26. La centrocampista e capitana della Roma ha guidato la squadra al terzo scudetto con dodici gol e cinque assist. Premio consegnato durante la cerimonia.

Giugliano, già riconosciuta nel 2023-24, conferma il suo valore assoluto nel calcio femminile italiano per la sua influenza offensiva e difensiva nella manovra della Roma.

Premi individuali 2025-26

Premiate alla cerimonia: Astrid Gilardi (Como) come miglior portiere. La Roma ha visto riconoscimenti per Shukurat Oladipo (miglior difensore) e Giulia Dragoni (miglior centrocampista).

Oladipo, difensore nigeriana, diciotto partite, solidità difensiva con soli nove gol subiti e otto clean sheet.

Miglior attaccante: Tessa Wullaert (Inter), capocannoniera con quattordici reti, decisive per il secondo posto e la Champions League. Il premio miglior Under 23 è stato assegnato a Estela Carbonell (Juventus).

Shukurat Oladipo e la formazione ideale

Shukurat Oladipo, inclusa nella formazione ideale, ha mostrato una crescita notevole. La difensore nigeriana si è distinta per calma in possesso, aggressività nei contrasti e ottima lettura del gioco.

La squadra ideale della stagione include: Astrid Gilardi (Como), Shukurat Oladipo (Roma), Estela Carbonell (Juventus), Ivana Andrés (Inter), Caterina Ambrosi (Parma), Manuela Giugliano (Roma), Giulia Dragoni (Roma), Giada Greggi (Roma), Tessa Wullaert (Inter), Martina Piemonte (Lazio), Cecilie Fløe (Napoli). La stagione si concluderà con la finale di Coppa Italia tra Roma e Juventus.