Alessandro Del Piero, storico ex capitano della Juventus, è stato ospite a Pescara in occasione della seconda edizione del Premio Vincenzo Zucchini, offrendo una profonda riflessione sulla trasformazione del calcio italiano. L'evento è stato l'occasione per affrontare il tema delle "bandiere" nel mondo del pallone, ovvero quei giocatori che, per la loro lunga militanza in una singola squadra, ne sono diventati simboli di fedeltà e appartenenza.

Del Piero ha osservato che nel calcio attuale le "bandiere" sono meno numerose rispetto al passato. "Prima, 40, 50 anni fa," ha spiegato, "c’erano molti meno trasferimenti, meno stranieri e si viveva il calcio in maniera diversa." L'ex attaccante ha evidenziato come la maggiore mobilità dei calciatori e la crescente presenza di atleti stranieri abbiano modificato profondamente il panorama calcistico.

Pur riconoscendo l'inevitabilità di questi cambiamenti, Del Piero ha scelto di non "puntare il dito" su tale evoluzione, sottolineando come sia naturale che "calciatori e società puntino a uno scambio più frequente."

Riconoscenza e il legame con Pescara

Durante il suo intervento, Del Piero ha espresso la propria gratitudine per i riconoscimenti ricevuti in carriera, definendosi "sempre grato agli atti di riconoscenza". Ha manifestato particolare apprezzamento per il premio conferitogli a Pescara, città che ha definito "un posto speciale per il calcio in Italia". Questo legame è stato rafforzato anche dal ricordo di Vincenzo Zucchini, figura storica del calcio locale, che ha lasciato un'impronta significativa sia come calciatore che come allenatore e dirigente.

Il Premio Vincenzo Zucchini: un omaggio ai valori sportivi

Il Premio Vincenzo Zucchini, giunto alla sua seconda edizione, è stato ideato per onorare la memoria di un uomo che ha rappresentato un vero e proprio simbolo di dedizione, professionalità e profondo legame con il territorio abruzzese. L'evento, un talk show tenutosi all'auditorium Flaiano di Pescara, ha visto la partecipazione di Del Piero in dialogo con il giornalista Marco Civoli e con la presenza straordinaria di Marco Lollobrigida, direttore di Rai Sport.

Durante la presentazione del premio, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha ricordato con emozione la figura di Zucchini: "Per noi è stata una bandiera, il capitano, un'icona che dobbiamo ricordare sempre e grazie al premio, vivrà in eterno." L'assessore allo Sport, Patrizia Martelli, ha rimarcato il valore educativo dell'iniziativa, definendola "un esempio concreto di come lo sport possa essere strumento di memoria e crescita culturale." Remo Firmani, organizzatore del Premio e Ceo di Firmà, ha spiegato la scelta di Alessandro Del Piero, sottolineando come l'ex campione incarni gli stessi valori di Vincenzo Zucchini: "integrità morale, lealtà, coerenza, spirito di squadra e grande passione." Giorgio Zucchini, figlio di Vincenzo, ha espresso la sua profonda gratitudine alla città di Pescara per il modo in cui continua a onorare la memoria del padre, ricordandone non solo il valore sportivo ma anche i principi umani.

In un videomessaggio, lo stesso Del Piero ha rivolto un invito al pubblico: "Ciao a tutti. 20 maggio, Pescara, premio Zucchini, ci sono anch'io per uno speciale talk show. Spero di vedervi per fare una chiacchierata insieme", evidenziando l'importanza di questi momenti di condivisione e ricordo nel panorama sportivo.