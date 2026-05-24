La serata di Serie A è stata caratterizzata da ritardi e tensioni. Quattro delle cinque partite in programma hanno preso il via con sette minuti di ritardo, ma il derby di Torino tra Torino e Juventus non è nemmeno iniziato. La gara è stata bloccata a causa di una protesta dei tifosi bianconeri, scaturita dopo che un sostenitore è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il grave ferimento è avvenuto in seguito a scontri verificatisi fuori dallo stadio prima del fischio d'inizio.

Le formazioni di Torino e Juventus non hanno fatto il loro ingresso in campo all'orario stabilito.

Sugli spalti, i tifosi della Juventus hanno manifestato con determinazione la loro volontà di non giocare, chiedendo la sospensione della partita. Questa richiesta è giunta in seguito alla diffusione della notizia del grave ferimento di un tifoso, coinvolto negli scontri tra ultras avvenuti nel pomeriggio nelle vicinanze dell'impianto sportivo. La forte protesta ha quindi determinato la sospensione della gara, con le autorità e gli organizzatori impegnati a monitorare attentamente la situazione.

Scontri prima del derby e la protesta dei supporter

Gli incidenti tra gruppi di ultras si sono verificati nelle ore precedenti il fischio d'inizio del derby, creando un clima di forte tensione attorno allo stadio.

Il tifoso coinvolto è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono state giudicate gravi. La notizia del ferimento si è diffusa rapidamente tra le tribune, spingendo i supporter della Juventus a esprimere la loro contrarietà alla disputa della partita. Hanno chiesto a gran voce che la gara venisse sospesa, in un gesto di rispetto e solidarietà verso il tifoso ferito.

L'impatto della protesta sull'organizzazione della serata calcistica è stato immediato. Mentre le altre quattro partite di Serie A hanno comunque preso il via, seppur con i già citati sette minuti di ritardo, il derby di Torino è rimasto definitivamente sospeso. Le squadre non hanno effettuato l'ingresso in campo e, in segno di ulteriore dissenso, numerosi tifosi juventini hanno iniziato a lasciare lo stadio.

Precedenti e gestione della sicurezza nel calcio

La sospensione di una partita di Serie A per ragioni di ordine pubblico e per la sicurezza dei tifosi è un evento raro, ma non del tutto inedito nel panorama calcistico italiano. Le autorità sportive e di pubblica sicurezza sono intervenute prontamente per valutare l'entità della situazione e assicurare che la gara potesse eventualmente svolgersi solo in condizioni di piena sicurezza per tutti i presenti. Si ipotizza che la partita possa essere recuperata in un secondo momento, una volta ripristinate le condizioni ottimali.

La gestione degli episodi di violenza tra tifoserie continua a rappresentare una delle principali sfide per il calcio italiano.

Negli ultimi anni, sono state adottate misure sempre più stringenti per prevenire incidenti e rafforzare la sicurezza negli stadi. L'episodio verificatosi a Torino riaccende i riflettori sulla necessità di un impegno costante da parte di club, istituzioni e forze dell'ordine, al fine di tutelare l'incolumità di tutti gli appassionati e garantire un ambiente sportivo sereno.