La Fiorentina e l'Atalanta hanno concluso la trentottesima giornata del campionato di Serie A con un pareggio a reti inviolate (0-0) allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Questo incontro ha segnato la chiusura di una stagione complessa per la squadra viola, che ha conquistato la salvezza solo a due giornate dal termine. Nonostante la recente vittoria a Torino contro la Juventus, i tifosi presenti hanno manifestato delusione per le difficoltà affrontate.

Il futuro del tecnico Paolo Vanoli rimane incerto. La dirigenza, rappresentata dal dg Alessandro Ferrari e dal ds Fabio Paratici, incontrerà la proprietà Commisso negli Stati Uniti a inizio giugno.

L'appuntamento sarà cruciale per definire programmi, budget e strategie per la prossima stagione.

Assenze e scelte tattiche

Per questa ultima sfida stagionale, l'allenatore Vanoli ha dovuto fare i conti con diverse assenze. Non ha potuto contare su Moise Kean, fermo da oltre un mese e mezzo per problemi alla tibia, né su Fabiano Parisi, operato al crociato del ginocchio destro. Anche Luca Ranieri è stato indisponibile per squalifica. In campo, al posto degli assenti, sono stati schierati Jack Harrison e Pietro Comuzzo. Le scelte tattiche hanno riguardato principalmente la fascia sinistra e il centrocampo, con ballottaggi aperti tra Solomon e Guðmundsson per la corsia esterna, e tra Mandragora e Brescianini per un posto nella mediana titolare.

L'epilogo di una stagione difficile

La partita contro l'Atalanta ha rappresentato l'epilogo di una delle stagioni più ardue nella storia centenaria della Fiorentina. Iniziata con ambizioni diverse, la squadra si è ritrovata a lottare per evitare la retrocessione, garantendosi la permanenza in categoria solo nelle fasi conclusive. Il clima allo stadio Artemio Franchi è apparso pesante, e il malcontento dei sostenitori era palpabile, nonostante il successo contro la Juventus. L'incontro è stato diretto dall'arbitro Mario Perri della sezione di Roma 1 e si è disputato venerdì 22 maggio alle ore 20.45, chiudendo il percorso della squadra viola nella trentottesima giornata di Serie A.