La Fiorentina ha concluso la sua stagione di Serie A con una vittoria di misura per uno a zero sull’Atalanta, nell’anticipo disputato allo stadio Artemio Franchi. La rete decisiva è stata siglata da Roberto Piccoli al 39’ del primo tempo, in una partita particolarmente sentita dai tifosi viola, reduci da un’annata complessa.

L’attaccante viola, servito da Marco Brescianini, ha trovato il gol con un tiro da posizione defilata che ha colto di sorpresa il portiere atalantino Sportiello sul primo palo. L’azione, nata da un inserimento centrale di Brescianini, si è conclusa con la rete di Piccoli, complice una non perfetta trattenuta dell’estremo difensore.

Una stagione complessa e il futuro del club

Questo successo arriva al termine di una delle stagioni più complicate nella storia centenaria della Fiorentina. Partita con ben altre ambizioni, la squadra si è ritrovata a lottare per la salvezza, conquistata solo a due giornate dal termine. La delusione dei tifosi si era già manifestata dopo lo 0-0 casalingo contro il Genoa, culminando in contestazioni. Nonostante la recente vittoria contro la Juventus, il clima sugli spalti è rimasto teso.

Per diversi giocatori, questa potrebbe essere stata l’ultima apparizione in maglia viola. Anche il futuro dell’allenatore Paolo Vanoli è incerto: la dirigenza non ha ancora deciso se esercitare l’opzione per il rinnovo.

Un confronto è in agenda per la prossima settimana, mentre il DG Alessandro Ferrari e il DS Fabio Paratici si recheranno negli Stati Uniti per incontrare la famiglia Commisso e definire programmi e strategie.

Le scelte di Vanoli e i momenti chiave del match

Mister Vanoli ha dovuto gestire diverse assenze: Moise Kean (problemi alla tibia) e Fabiano Parisi (operato al crociato, sostituito da Jack Harrison) erano indisponibili, mentre Luca Ranieri era squalificato, con Pietro Comuzzo possibile titolare. I ballottaggi principali riguardavano la fascia sinistra (Solomon e Gudmundsson) e la mediana (Mandragora e Brescianini). L’Atalanta ha tentato di reagire nella ripresa, ma la difesa viola ha retto.

Da segnalare un’ammonizione per Kamaldeen Sulemana al 47’ e alcune occasioni per entrambe le squadre. Nonostante gli sforzi ospiti, il risultato non è cambiato, e la Fiorentina ha chiuso con una vittoria una stagione sofferta ma conclusa con la permanenza in Serie A.