Il Frosinone torna protagonista nel calcio italiano, conquistando la promozione in Serie A grazie a una netta vittoria per cinque a zero contro il Mantova nell’ultimo turno di campionato. La formazione ciociara, dopo due stagioni tra i cadetti, centra così l’obiettivo della qualificazione diretta al massimo campionato nazionale.

La partita, disputata nell’ultima giornata del torneo, ha visto il Frosinone imporsi con autorità. Nel primo tempo, la squadra ha sbloccato il risultato grazie a un calcio di rigore trasformato da Calò, seguito da un’autorete di Castellini che ha permesso ai padroni di casa di chiudere la prima frazione di gioco sul doppio vantaggio.

Nella ripresa, il Frosinone ha continuato a premere sull’acceleratore, trovando il gol con Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias, fissando così il risultato finale sul cinque a zero.

Il trionfo e il ritorno nella massima serie

Con questa vittoria schiacciante, il Frosinone si unisce al Venezia, già promosso, tra le squadre che parteciperanno al prossimo campionato di Serie A. Il successo contro il Mantova rappresenta il coronamento di una stagione positiva, in cui la squadra ciociara ha saputo imporsi con determinazione e qualità, dimostrando solidità sia in fase difensiva che offensiva.

Il ritorno in Serie A dopo due anni rappresenta un traguardo importante per il club e per i tifosi, che hanno sostenuto la squadra lungo tutto il percorso.

La netta affermazione nell’ultima giornata ha confermato la superiorità del Frosinone in questa fase decisiva del campionato, consolidando la sua meritata ascesa tra le grandi del calcio nazionale.

Una stagione di successi e prospettive future

La promozione del Frosinone arriva al termine di una stagione intensa e combattuta, in cui la squadra ha saputo mantenere una costanza di rendimento ammirevole. Il risultato di cinque a zero contro il Mantova, maturato nella serata dell’otto maggio 2026, ha permesso ai ciociari di chiudere il campionato con una prestazione convincente e di festeggiare il ritorno nella massima serie insieme ai propri sostenitori.

Il successo del Frosinone si inserisce in un contesto di grande entusiasmo per il calcio italiano, con la Serie A pronta ad accogliere una formazione che ha dimostrato sul campo il proprio valore indiscusso. La promozione diretta è un motivo di orgoglio per la società e per tutta la città, che ora guarda con fiducia alla prossima stagione tra le grandi del calcio nazionale.