La Lazio si prepara alla sfida contro l'Inter con un'incognita: Mattia Zaccagni, capitano biancoceleste, rischia il forfait. L'attaccante ha riportato un trauma al piede destro in allenamento, interrompendo la seduta. Esami clinici hanno escluso complicazioni ossee, ma la situazione resta delicata. La società, per la finale di Coppa Italia, opterà per cautela, escludendo il giocatore dai convocati. Le sue condizioni saranno rivalutate.

Assenze pesanti per i biancocelesti

Oltre a Zaccagni, la Lazio dovrà fare a meno di Danilo Cataldi. Il centrocampista, con tendinopatia agli adduttori, ha svolto lavoro atletico individuale e non disponibile.

Queste assenze significative complicano la gestione della rosa, già provata da infortuni.

La partita contro l'Inter è un banco di prova fondamentale. Gestione energie e condizioni fisiche determinante per i prossimi impegni, inclusa la finale di Coppa Italia.

Lazio-Inter: contesto e prospettive

L'Inter, fresca vincitrice dello Scudetto, scenderà all'Olimpico in gara che vale come prova generale per la finale di Coppa Italia. I nerazzurri, di Cristian Chivu, potrebbe optare per rotazioni. La Lazio, in corsa per la qualificazione europea, affronterà la sfida con assenze chiave.

La formazione capitolina, con buona crescita, dovrà affidarsi ai disponibili per un risultato positivo. Zaccagni e Cataldi monitorati per la finale di Coppa Italia, appuntamento cruciale per le ambizioni.